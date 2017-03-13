На популярних українських маршрутах місцями пройдуть дощі, на сході температура до +12°
Сьогодні і завтра на автошляхах України місцями пройдуть дощі. На сході температура до +12°.
Згідно з прогнозом Погода УНІАН, за маршрутом Київ – Одеса практично без опадів. Температура +6°... +10°. Завтра на цьому маршруті температура до +10°, без опадів.
Погода на тиждень: в Україні пройдуть дощі, з вівторка очікується похолодання (карта)
На трасі Київ – Ужгород місцями очікуються опади, температура в дорозі +3° ...+11°. У вівторок на цьому маршруті без опадів, температура до +10°.
За маршрутом Київ - Маріуполь температура до +12°, мінлива хмарність. Завтра на даному маршруті місцями пройдуть дощі, температура до +11°.
У напрямку Харкова практично без опадів. Температура в дорозі до +9°. 14 березня на цьому напрямку пройдуть дощі, температура +6° ...+9°.
За маршрутом Київ - Чернівці мінлива хмарність, +5° ... +8°. За даним напрямом у вівторок практично без опадів, температура до +7°.
Детальніше про погоду на популярних маршрутах України дізнавайтеся через сервіс Погода УНІАН.
Погода в Україні
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Вінниця+24°... +14°
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Дніпро+24°... +13°
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Донецьк+22°... +9°
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Житомир+26°... +14°
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Запоріжжя+25°... +13°
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Івано-Франківськ+25°... +13°
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Київ+26°... +16°
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Кіровоград+27°... +13°
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Луганськ+22°... +9°
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Луцьк+27°... +14°
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Львів+24°... +13°
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Миколаїв+27°... +15°
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Одеса+26°... +15°
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Полтава+24°... +14°
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Рівне+26°... +14°
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Сімферополь+27°... +11°
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Суми+24°... +10°
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Тернопіль+24°... +12°
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Харків+22°... +13°
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Херсон+27°... +14°
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Хмельницький+25°... +12°
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Черкаси+27°... +15°
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Чернігів+26°... +12°
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Чернівці+28°... +16°