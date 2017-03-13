На популярних українських маршрутах місцями пройдуть дощі, на сході температура до +12°

13:00, 13 березня 2017
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Сьогодні і завтра на автошляхах України місцями пройдуть дощі. На сході температура до +12°.

На автошляхах України місцями пройдуть дощі / УНІАН
На автошляхах України місцями пройдуть дощі / УНІАН

Згідно з прогнозом Погода УНІАН, за маршрутом Київ – Одеса практично без опадів. Температура +6°... +10°. Завтра на цьому маршруті температура до +10°, без опадів.

Погода на тиждень: в Україні пройдуть дощі, з вівторка очікується похолодання (карта)

На трасі Київ – Ужгород місцями очікуються опади, температура в дорозі +3° ...+11°. У вівторок на цьому маршруті без опадів, температура до +10°.

За маршрутом Київ - Маріуполь температура до +12°, мінлива хмарність. Завтра на даному маршруті місцями пройдуть дощі, температура до +11°.

У напрямку Харкова практично без опадів. Температура в дорозі до +9°. 14 березня на цьому напрямку пройдуть дощі, температура +6° ...+9°.

За маршрутом Київ - Чернівці мінлива хмарність, +5° ... +8°. За даним напрямом у вівторок практично без опадів, температура до +7°.

Детальніше про погоду на популярних маршрутах України дізнавайтеся через сервіс Погода УНІАН.

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