Рятувальники попереджають про лавинну небезпеку у високогір'ї Iвано-Франкiвської області

Сьогодні, 13 березня, у високогір'ї Iвано-Франкiвської області зберігається значна лавинна небезпека.

У високогір'ї Iвано-Франкiвської області зберігається лавинна небезпека / УНІАН

Про це повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій (ДСНС).

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"За прогнозами Укргідрометцентру, 13 березня у зв'язку зі снігопадами у високогір'ї Iвано-Франкiвської області зберігається значна (3 рівень) лавинна небезпека", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, 13 березня, на річках України очікується ріст рівнів води.