Негода накрила південь Бразилії, одна людина загинула

16:00, 13 березня 2017
333
0

Одна людина загинула, десятки отримали поранення в результаті шторму, який накрив південь Бразилії.

Дивні звуки
Негода накрила південь Бразилії / Strange sounds

Сильні дощі затопили місто Порту-Алегрі (штат Ріу-Гранді-ду-Сул), передає ABC News.

Через сильний снігопад і шторм на півночі Канади без світла залишилися 70 тисяч людей – ЗМІ

Також значно постраждало місто Сан-Франсиску-ді-Паула, де загинула одна людина. Місцева влада розпорядилася виділити 55 тисяч доларів на допомогу постраждалим від негоди.

Раніше повідомлялося, що загинуло двоє людей, однак пізніше чиновники уточнили дані.

Нагадаємо, не менше 38 людей загинули, 180 отримали травми на Мадагаскарі в результаті циклону "Энаво".

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте також
Синоптики попереджають про пожежну небезпеку Синоптики попереджають про пожежну небезпеку
У Києві сьогодні без опадів, температура до +25° У Києві сьогодні без опадів, температура до +25°
Сьогодні в Україні буде тепло, на заході пройдуть дощі з грозами Сьогодні в Україні буде тепло, на заході пройдуть дощі з грозами
Синоптики дали прогноз погоди на все літо в Україні Синоптики дали прогноз погоди на все літо в Україні
У Києві завтра до +25°, без опадів У Києві завтра до +25°, без опадів
Гідрометцентр попереджає про підвищення рівнів води на водоймах Закарпаття Гідрометцентр попереджає про підвищення рівнів води на водоймах Закарпаття
В'єтнам постраждав від потужної повені В'єтнам постраждав від потужної повені

Погода в Україні

Віргінія, США
+ 18 °
Хмарно з проясненнями
Погода Стерлінг
74 %
757 мм
1.3 м/с
11 %
Стрічка новин