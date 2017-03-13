Негода накрила південь Бразилії, одна людина загинула

Одна людина загинула, десятки отримали поранення в результаті шторму, який накрив південь Бразилії.

Негода накрила південь Бразилії / Strange sounds

Сильні дощі затопили місто Порту-Алегрі (штат Ріу-Гранді-ду-Сул), передає ABC News.

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Також значно постраждало місто Сан-Франсиску-ді-Паула, де загинула одна людина. Місцева влада розпорядилася виділити 55 тисяч доларів на допомогу постраждалим від негоди.

Раніше повідомлялося, що загинуло двоє людей, однак пізніше чиновники уточнили дані.

Нагадаємо, не менше 38 людей загинули, 180 отримали травми на Мадагаскарі в результаті циклону "Энаво".