В Україні завтра місцями пройдуть дощі, на півдні до +10° (відеопрогноз)
Згідно з даними Погода УНІАН, у вівторок, 14 березня, в Україні місцями пройдуть дощі, на півдні вдень до +10°.
У Києві завтра без опадів, вночі +2°, вдень +7°. Вітер північний і північно-східний, до 3.1 м/с.
На популярних українських маршрутах місцями пройдуть дощі, на сході температура до +12°
У Львові 14 березня мінлива хмарність, вночі 0°, вдень +7°. Вітер північний та північно-західний, слабкий.
У Луцьку завтра хмарно з проясненнями. Температура повітря вночі 0°, вдень +8°. Вітер північний та північно-західний, до 4.3 м/с.
У Вінниці у вівторок без опадів. Температура вночі 0°, вдень +10°. Вітер північний та північно-західний, слабкий.
Одеситам на завтра обіцяють мінливу хмарність. Температура вночі +3°, вдень +10°, вітер північний і північно-східний, до 6.1 м/с.
У Харкові у вівторок без опадів, температура вночі +2°, вдень +9°. Вітер східний, слабкий.
У Дніпрі завтра невелика хмарність. Температура вночі +2°, вдень +9°. Вітер мінливий, слабкий.
У Сімферополі пройде дощ. Температура вночі +2°, вдень +9°. Вітер північно-східний, до 6.3 м/с.
Жителям Маріуполя обіцяють сонячну погоду, температура вночі +3°, вдень +8°. Вітер східний та північно-східний, до 6.1 м/с.
У Краматорську у вівторок мінлива хмарність, температура вночі +2°, вдень +10°, вітер східний та північно-східний, слабкий.
У Сєвєродонецьку завтра без опадів. Температура вночі +2°, вдень +8°. Вітер східний, до 4.1 м/с.
Детальніше про погоду у вашому місті дізнавайтеся через сервіс Погода УНІАН.
Погода в Україні
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Вінниця+24°... +14°
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Дніпро+24°... +13°
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Донецьк+22°... +9°
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Житомир+26°... +14°
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Запоріжжя+25°... +13°
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Івано-Франківськ+25°... +13°
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Київ+26°... +16°
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Кіровоград+27°... +13°
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Луганськ+22°... +9°
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Луцьк+27°... +14°
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Львів+24°... +13°
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Миколаїв+27°... +15°
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Одеса+26°... +15°
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Полтава+24°... +14°
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Рівне+26°... +14°
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Сімферополь+27°... +11°
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Суми+24°... +10°
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Тернопіль+24°... +12°
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Харків+22°... +13°
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Херсон+27°... +14°
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Хмельницький+25°... +12°
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Черкаси+27°... +15°
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Чернігів+26°... +12°
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Чернівці+28°... +16°