В Україні завтра місцями пройдуть дощі, на півдні до +10° (відеопрогноз)

Згідно з даними Погода УНІАН, у вівторок, 14 березня, в Україні місцями пройдуть дощі, на півдні вдень до +10°.

В Україні завтра місцями пройдуть дощі / УНІАН

У Києві завтра без опадів, вночі +2°, вдень +7°. Вітер північний і північно-східний, до 3.1 м/с.

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У Львові 14 березня мінлива хмарність, вночі 0°, вдень +7°. Вітер північний та північно-західний, слабкий.

У Луцьку завтра хмарно з проясненнями. Температура повітря вночі 0°, вдень +8°. Вітер північний та північно-західний, до 4.3 м/с.

У Вінниці у вівторок без опадів. Температура вночі 0°, вдень +10°. Вітер північний та північно-західний, слабкий.

Одеситам на завтра обіцяють мінливу хмарність. Температура вночі +3°, вдень +10°, вітер північний і північно-східний, до 6.1 м/с.

У Харкові у вівторок без опадів, температура вночі +2°, вдень +9°. Вітер східний, слабкий.

У Дніпрі завтра невелика хмарність. Температура вночі +2°, вдень +9°. Вітер мінливий, слабкий.

У Сімферополі пройде дощ. Температура вночі +2°, вдень +9°. Вітер північно-східний, до 6.3 м/с.

Жителям Маріуполя обіцяють сонячну погоду, температура вночі +3°, вдень +8°. Вітер східний та північно-східний, до 6.1 м/с.

У Краматорську у вівторок мінлива хмарність, температура вночі +2°, вдень +10°, вітер східний та північно-східний, слабкий.

У Сєвєродонецьку завтра без опадів. Температура вночі +2°, вдень +8°. Вітер східний, до 4.1 м/с.

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