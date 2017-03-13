У Києві завтра без опадів, вдень до +7°

19:00, 13 березня 2017
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Згідно з даними Погода УНІАН, 14 березня у столиці без опадів.

У Києві завтра без опадів / УНІАН
У Києві завтра без опадів / УНІАН

За прогнозами синоптиків, температура повітря вдень +7°, ввечері – до +6°. Вітер північний і північно-східний, до 3.1 м/с.

В Україні завтра місцями пройдуть дощі, на півдні до +10° (відеопрогноз)

Сонце в столиці зійде у 06:15, а зайде в 18:00.

Як повідомляв УНІАН, у вівторок, 14 березня, в Україні місцями пройдуть дощі, на півдні вдень до +10°.

Докладний прогноз погоди у вашому місті дізнавайтеся через сервіс Погода УНІАН.

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