В Україні сьогодні пройдуть дощі та мокрий сніг, на півдні до +10° (карта)
Згідно з даними Погода УНІАН, у вівторок, 14 березня, в Україні місцями пройдуть дощі. На півдні до +10°.
У Києві сьогодні без опадів, удень +7°. Вітер північний і північно-східний, до 3.1 м/с.
На популярних українських маршрутах місцями пройдуть дощі, на сході температура до +12°
У Львові 14 березня мінлива хмарність, вдень +7°. Вітер північний та північно-західний, слабкий.
У Луцьку сьогодні хмарно з проясненнями. Температура повітря +8°. Вітер північний та північно-західний, до 4.3 м/с.
У Вінниці у вівторок без опадів. Температура вдень +10°. Вітер північний та північно-західний, слабкий.
Одеситам на сьогодні обіцяють мінливу хмарність. Температура +10°, вітер північний і північно-східний, до 6.1 м/с.
У Харкові у вівторок без опадів, температура вдень +9°. Вітер східний, слабкий.
В Дніпрі сьогодні хмарно з проясненнями. Температура +9°. Вітер мінливий, слабкий.
У Сімферополі пройде дощ. Температура вдень +9°, вітер північно-східний, до 6.3 м/с.
Жителям Маріуполя обіцяють сонячну погоду, температура вдень +8°. Вітер східний та північно-східний, до 6.1 м/с.
У Краматорську у вівторок хмарно, температура +10°, вітер східний та північно-східний, слабкий.
У Сєвєродонецьку сьогодні без опадів. Температура вдень +8°. Вітер східний, до 4.1 м/с.
Детальніше про погоду у вашому місті дізнавайтеся через сервіс Погода УНІАН.
Погода в Україні
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Вінниця+25°... +14°
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Дніпро+26°... +14°
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Донецьк+25°... +13°
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Житомир+26°... +14°
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Запоріжжя+25°... +14°
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Івано-Франківськ+24°... +12°
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Київ+24°... +16°
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Кіровоград+25°... +13°
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Луганськ+25°... +14°
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Луцьк+27°... +15°
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Львів+25°... +14°
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Миколаїв+25°... +15°
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Одеса+23°... +15°
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Полтава+23°... +14°
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Рівне+27°... +14°
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Сімферополь+25°... +10°
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Суми+19°... +10°
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Тернопіль+26°... +14°
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Харків+23°... +12°
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Херсон+26°... +15°
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Хмельницький+27°... +13°
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Черкаси+20°... +14°
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Чернігів+24°... +15°
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Чернівці+26°... +16°