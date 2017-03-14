В Україні сьогодні пройдуть дощі та мокрий сніг, на півдні до +10° (карта)

Згідно з даними Погода УНІАН, у вівторок, 14 березня, в Україні місцями пройдуть дощі. На півдні до +10°.

В Україні очікуються опади / УНІАН

У Києві сьогодні без опадів, удень +7°. Вітер північний і північно-східний, до 3.1 м/с.

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У Львові 14 березня мінлива хмарність, вдень +7°. Вітер північний та північно-західний, слабкий.

У Луцьку сьогодні хмарно з проясненнями. Температура повітря +8°. Вітер північний та північно-західний, до 4.3 м/с.

У Вінниці у вівторок без опадів. Температура вдень +10°. Вітер північний та північно-західний, слабкий.

Одеситам на сьогодні обіцяють мінливу хмарність. Температура +10°, вітер північний і північно-східний, до 6.1 м/с.

Прогноз на 14 березня / УНІАН

У Харкові у вівторок без опадів, температура вдень +9°. Вітер східний, слабкий.

В Дніпрі сьогодні хмарно з проясненнями. Температура +9°. Вітер мінливий, слабкий.

У Сімферополі пройде дощ. Температура вдень +9°, вітер північно-східний, до 6.3 м/с.

Жителям Маріуполя обіцяють сонячну погоду, температура вдень +8°. Вітер східний та північно-східний, до 6.1 м/с.

У Краматорську у вівторок хмарно, температура +10°, вітер східний та північно-східний, слабкий.

У Сєвєродонецьку сьогодні без опадів. Температура вдень +8°. Вітер східний, до 4.1 м/с.

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