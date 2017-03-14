У Києві сьогодні без опадів, вдень до +7°

08:30, 14 березня 2017
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Згідно з даними Погода УНІАН, 14 березня у столиці без опадів, вдень до +7°.

Иллюстрация / REUTERS
Ілюстрація / REUTERS

За прогнозами синоптиків, температура повітря вдень +7°, ввечері - до +5°. Вітер північний і північно-східний, до 3.1 м/с.

На популярних українських маршрутах місцями пройдуть дощі, на сході температура до +12°

Сонце в столиці зійшло у 06:15, а зайде в 18:00.

Як повідомляв УНІАН, у вівторок, 14 березня, в Україні місцями пройдуть дощі. На півдні до +10°.

Докладний прогноз погоди у вашому місті дізнавайтеся через сервіс Погода УНІАН.

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