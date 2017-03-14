Рятувальники попереджають про підвищення рівнів води на річках України

Сьогодні, 14 березня, на рівнинних річках України очікуються підйоми рівнів води.

На річках України очікуються підйоми рівнів води / УНІАН

Про це повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій (ДСНС).

Читайте також На популярних українських маршрутах місцями пройдуть дощі, на сході температура до +12°

"14 березня на рівнинних річках України триватиме розвиток весняного водопілля з виходом води на окремі понижені ділянки заплав у басейнах Прип'яті, притоку Середнього Дніпра, без загрози негативних наслідків", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, у вівторок, 14 березня, в Україні місцями пройдуть дощі. На півдні до +10°.