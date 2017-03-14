Через сніговий шторм на північному сході США скасували понад 4000 авіарейсів (відео)

Сніговий шторм насувається на північно-східну частину США. Авіакомпанії скасували понад 4 тисяч рейсів, влада розпорядилася закрити школи.

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Місцеві чиновники просять людей не залишати свої будинки, передає Reuters.

Національна метеорологічна служба США оголосила штормове попередження у восьми штатах (в їхньому числі Нью-Йорк, Пенсільванія, Нью-Джерсі і Коннектикут). Очікується, що до ранку середи тут випаде до 60 см снігу.

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У Нью-Йорку з 4 години ранку не буде працювати наземне метро. Також очікується, що протягом дня зупинять роботу автобуси і залізничний транспорт.

За даними сервісу FlightAware.com, авіакомпанії скасували понад 4 тисячі рейсів. Губернатори штатів Нью-Йорк, Нью-Джерсі, Пенсільванія і Вірджинія оголосили надзвичайний стан.

У Нью-Йорку, Бостоні та Філадельфії через шторм скасували заняття у школах.

Нагадаємо, близько 70 тис. споживачів залишилися без енергопостачання в атлантичній канадській провінції Ньюфаундленд і Лабрадор через сильний снігопад, що супроводжувався штормовим вітром.