Через сніговий шторм на північному сході США скасували понад 4000 авіарейсів (відео)

10:29, 14 березня 2017
584
0

Сніговий шторм насувається на північно-східну частину США. Авіакомпанії скасували понад 4 тисяч рейсів, влада розпорядилася закрити школи.

Ілюстрація / Reuters
Ілюстрація / Reuters

Місцеві чиновники просять людей не залишати свої будинки, передає Reuters.

Національна метеорологічна служба США оголосила штормове попередження у восьми штатах (в їхньому числі Нью-Йорк, Пенсільванія, Нью-Джерсі і Коннектикут). Очікується, що до ранку середи тут випаде до 60 см снігу.

Двоє людей стали жертвами торнадо в США (відео)

У Нью-Йорку з 4 години ранку не буде працювати наземне метро. Також очікується, що протягом дня зупинять роботу автобуси і залізничний транспорт.

За даними сервісу FlightAware.com, авіакомпанії скасували понад 4 тисячі рейсів. Губернатори штатів Нью-Йорк, Нью-Джерсі, Пенсільванія і Вірджинія оголосили надзвичайний стан.

У Нью-Йорку, Бостоні та Філадельфії через шторм скасували заняття у школах.

Нагадаємо, близько 70 тис. споживачів залишилися без енергопостачання в атлантичній канадській провінції Ньюфаундленд і Лабрадор через сильний снігопад, що супроводжувався штормовим вітром.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте також
Обвалювались будинки і падали дерева: ураган в Індії забрав життя 17 осіб Обвалювались будинки і падали дерева: ураган в Індії забрав життя 17 осіб
Травень у Києві став одним з найспекотніших за останні 137 років Травень у Києві став одним з найспекотніших за останні 137 років
Виверження вулкана Кілауеа: на Гаваях проводять нову евакуацію Виверження вулкана Кілауеа: на Гаваях проводять нову евакуацію
На півночі Китаю вирує природна пожежа На півночі Китаю вирує природна пожежа
У Києві сьогодні без опадів, температура вдень до +22° У Києві сьогодні без опадів, температура вдень до +22°
У Києві завтра без опадів, температура до +22° У Києві завтра без опадів, температура до +22°
У перший день літа в Україні похолодає (відеопрогноз) У перший день літа в Україні похолодає (відеопрогноз)

Погода в Україні

Віргінія, США
+ 22 °
Хмарно, суцільна хмарність
Погода Стерлінг
93 %
748 мм
5.0 м/с
98 %
Стрічка новин