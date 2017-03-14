Нова Зеландія постраждала від потужної повені

11:27, 14 березня 2017
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Минулими вихідними острів Північний (Нова Зеландія) накрили проливні дощі.

Повінь в Новій Зеландії / CDEM
Повінь у Новій Зеландії / CDEM

У деяких районах острова за добу випало до 250 мм опадів, передає Floodlist.

Жертвами циклону "Енаво" на Мадагаскарі стали 38 осіб

Управління цивільної оборони Окленда повідомило, що 12 березня в одному з передмість всього за одну годину випало 65 мм опадів.

В Окленді вода пошкодила 321 будівелю, більше 4 тисяч будинків залишилися без електрики. Усього рятувальники отримали понад 600 дзвінків. За даними місцевих ЗМІ, близько 50 людей через повінь залишили свої будинки і зараз перебувають у пунктах тимчасового розміщення.

Нагадаємо, сніжний шторм накрив північно-східну частину США. Авіакомпанії скасували понад 4 тисяч рейсів, влада розпорядилася закрити школи.

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