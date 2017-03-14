В Індонезії стався землетрус магнітудою 5,9

12:20, 14 березня 2017
491
0

В індонезійській провінції Ачех у вівторок, 14 березня, стався землетрус магнітудою 5,9.

В Індонезії стався землетрус / CNN
В Індонезії стався землетрус / CNN

Про це повідомило Національне управління метеорології, кліматології і геофізики Індонезії, передає Xinhua.

На Філіппінах стався землетрус магнітудою 5,9, загинула одна людина

Підземні поштовхи сталися в провінції Ачех на півночі острова Суматра в 09:51 за місцевим часом. Епіцентр знаходився в 353 км до північно-заходу від міста Сабанг. Гіпоцентр залягав на глибині 10 км під морським дном.

Інформації про руйнування і постраждалих на даний момент не надходило, загроза цунамі не оголошувалася.

Нагадаємо, у вівторок, 7 березня, біля берегів Нової Каледонії стався землетрус магнітудою 5,4.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте також
Травень у Києві став одним з найспекотніших за останні 137 років Травень у Києві став одним з найспекотніших за останні 137 років
У Мексиці оголосили надзвичайний стан через спеку У Мексиці оголосили надзвичайний стан через спеку
Можна ліпити сніговиків: Росію в перший день літа завалило снігом (фото, відео) Можна ліпити сніговиків: Росію в перший день літа завалило снігом (фото, відео)
Погода на вихідні: в Україні пройдуть дощі з грозами (карта) Погода на вихідні: в Україні пройдуть дощі з грозами (карта)
Сьогодні по всій Україні очікується сонячна погода (карта) Сьогодні по всій Україні очікується сонячна погода (карта)
У Києві завтра без опадів, температура до +22° У Києві завтра без опадів, температура до +22°
У перший день літа в Україні похолодає (відеопрогноз) У перший день літа в Україні похолодає (відеопрогноз)

Погода в Україні

Віргінія, США
+ 22 °
Хмарно, суцільна хмарність
Погода Стерлінг
93 %
748 мм
5.0 м/с
98 %
Стрічка новин