В Індонезії стався землетрус магнітудою 5,9

В індонезійській провінції Ачех у вівторок, 14 березня, стався землетрус магнітудою 5,9.

В Індонезії стався землетрус / CNN

Про це повідомило Національне управління метеорології, кліматології і геофізики Індонезії, передає Xinhua.

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Підземні поштовхи сталися в провінції Ачех на півночі острова Суматра в 09:51 за місцевим часом. Епіцентр знаходився в 353 км до північно-заходу від міста Сабанг. Гіпоцентр залягав на глибині 10 км під морським дном.

Інформації про руйнування і постраждалих на даний момент не надходило, загроза цунамі не оголошувалася.

Нагадаємо, у вівторок, 7 березня, біля берегів Нової Каледонії стався землетрус магнітудою 5,4.