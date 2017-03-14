На автошляхах України місцями пройдуть дощі, на півдні температура до +12°

Сьогодні і завтра на популярних українських маршрутах місцями пройдуть дощі. На півдні температура до +12°.

На автошляхах України очікуються опади / widefon.com

Згідно з прогнозом Погода УНІАН, за маршрутом Київ – Одеса місцями пройдуть дощі. Температура +4°... +10°. Завтра на цьому маршруті температура до +12°, практично без опадів.

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На трасі Київ – Ужгород місцями очікуються опади, температура в дорозі +4° ...+10°. У середу на цьому маршруті пройдуть дощі, температура до +11°.

За маршрутом Київ - Маріуполь температура до +11°, практично без опадів. Завтра на даному маршруті місцями пройдуть дощі, температура до +10°.

У напрямку Харкова пройдуть дощі. Температура в дорозі до +9°. 15 березня на цьому напрямку без опадів, температура +9° ...+10°.

За маршрутом Київ - Чернівці мінлива хмарність, +6° ... +8°. За даним напрямком в середу пройдуть дощі, температура до +10°.

Детальніше про погоду на популярних маршрутах України дізнавайтеся через сервіс Погода УНІАН.