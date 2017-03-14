У вівторок, 14 березня, біля берегів Індії стався землетрус магнітудою 6,0.

Біля берегів Індії стався землетрус / Flickr, Matt Katzenberger

Про це повідомляє Геологічна служба США.

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Епіцентр підземних поштовхів розташовувався в 231 км на південний захід від Андаманських і Нікобарських островів. Вогнище землетрусу залягало на глибині 10 км

Інформації про потерпілих і руйнування на даний момент не надходило.

Нагадаємо, у неділю, 5 березня, на Філіппінах стався землетрус магнітудою 5,9. Одна людина загинула, ще 25 отримали травми.