Різні частини Австралії потерпають від негоди

16:00, 14 березня 2017
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Погода в різних частинах Австралії продовжує підносити сюрпризи.

Ілюстрація / REUTERS
Ілюстрація / REUTERS

Так, штат Квінсленд страждає від посухи, а Новий Південний Уельс накривають шторми, передає Al Jazeera.

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Крім того, рекордно високу температуру фіксують в штаті Вікторія. У Мельбурні середня температура на 6 градусів перевищує норму.

Минулий місяць став рекордно сухим для деяких частин Квінсленда, 87% штату охоплені посухою. Існує ймовірність того, що ситуація найближчим часом тільки погіршиться.

У той же час сусідній штат Новий Південний Уельс страждає від проливних дощів. Сильні шторми обрушилися на північ і центр регіону. Місцями за шість годин випало понад 55 мм опадів, що призвело до повеней. За прогнозами метеорологів, цього тижня дощі можуть посилитися.

Нагадаємо, вода в солоному озері у Мельбурні (Австралія) забарвилася в рожевий колір через вплив сонячного світла, високих температур і низького рівня опадів.

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