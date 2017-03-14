В Україні завтра місцями пройдуть дощі, на півдні до +11° (відеопрогноз)

Згідно з даними Погода УНІАН, 15 березня в Україні місцями пройдуть дощі, на півдні вдень до +11°.

В Україні місцями пройдуть дощі / kyiv.depo.ua

У Києві завтра без опадів, вночі +1°, вдень +9°. Вітер північний і західний, до 3,9 м/с.

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У Львові 15 березня пройде дощ, вночі 0°, вдень +8°. Вітер західний та північно-західний, слабкий.

У Луцьку завтра очікуються опади. Температура повітря вночі +1°, вдень +7°. Вітер мінливий, до 5.5 м/с.

У Вінниці в середу пройде дощ. Температура вночі 0°, вдень +10°. Вітер мінливий, слабкий.

Одеситам на завтра обіцяють мінливу хмарність. Температура вночі +4°, вдень +10°, вітер мінливий, до 4.9 м/с.

У Харкові у середу без опадів, температура вночі +2°, вдень +8°. Вітер мінливий, легкий.

У Дніпрі завтра невелика хмарність. Температура вночі +2°, вдень +6°. Вітер мінливий, легкий.

У Сімферополі пройде дощ. Температура вночі +2°, вдень +7°. Вітер північний і північно-східний, до 4.0 м/с.

Жителям Маріуполя обіцяють хмарну погоду, температура вночі +3°, вдень +8°. Вітер мінливий, до 4.2 м/с.

У Краматорську у середу мінлива хмарність, температура вночі +3°, вдень +10°, вітер східний та північно-східний, легкий.

У Сєвєродонецьку завтра без опадів. Температура вночі +3°, вдень +10°. Вітер мінливий, до 2.9 м/с.

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