У Києві завтра без опадів, вдень до +9°

Згідно з даними Погода УНІАН, у середу, 15 березня, у столиці без опадів.

У Києві завтра без опадів / УНІАН

За прогнозами синоптиків, температура повітря вдень +9°, ввечері – до +5°. Вітер північний і західний, до 3,9 м/с.

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Сонце в столиці зійде у 06:12, а зайде у 18:02.

Як повідомляв УНІАН, 15 березня в Україні місцями пройдуть дощі, на півдні вдень до +11°.

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