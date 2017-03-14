У Києві завтра без опадів, вдень до +9°

19:00, 14 березня 2017
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Згідно з даними Погода УНІАН, у середу, 15 березня, у столиці без опадів.

У Києві завтра без опадів / УНІАН
У Києві завтра без опадів / УНІАН

За прогнозами синоптиків, температура повітря вдень +9°, ввечері – до +5°. Вітер північний і західний, до 3,9 м/с.

На автошляхах України місцями пройдуть дощі, на півдні температура до +12°

Сонце в столиці зійде у 06:12, а зайде у 18:02.

Як повідомляв УНІАН, 15 березня в Україні місцями пройдуть дощі, на півдні вдень до +11°.

Докладний прогноз погоди у вашому місті дізнавайтеся через сервіс Погода УНІАН.

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