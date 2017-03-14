Холод не відступає: синоптик прогнозує ускладнення погодних умов в Україні

Завтра на заході України очікується дощова погода.

В Україні буде холодно, дощитиме, пролітатиме мокрий сніг / tivasyk.info

До Закарпаття 15 березня підійде атмосферний фронт, який принесе дощі, пише на своїй сторінці у Facebook синоптик Наталка Діденко.

Надвечір у середу ці дощі з'являться на Житомирщині, Київщині, Чернігівщині та Вінниччині. Решта України належатиме сухій повітряній масі.

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"На Закарпатті завтра протягом дня буде +7+12 градусів. Переважатиме в Україні найближча холодна ніч, -1+4, а впродовж дня очікується +5+9 градусів. На Закарпатті, у південній частині, а також на Харківщині, Луганщині та Донеччині місцями +10+12 градусів", - прогнозує синоптик.

Середа у Києві буде прохолодною, найближчої ночі у столиці 1-3 градуси тепла, на околицях 0-2 градуси морозу, вдень повітря прогріється до +6+8 градусів. Дощі найбільш ймовірні у другій половині дня або вже надвечір середи.

"Ускладнення погоди в Україні можливе у четвер, 16 березня. Побільшає дощів, навіть пролітатиме мокрий сніг, буде холодно", - йдеться у повідомленні Діденко.