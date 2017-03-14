Холод не відступає: синоптик прогнозує ускладнення погодних умов в Україні
Завтра на заході України очікується дощова погода.
До Закарпаття 15 березня підійде атмосферний фронт, який принесе дощі, пише на своїй сторінці у Facebook синоптик Наталка Діденко.
Надвечір у середу ці дощі з'являться на Житомирщині, Київщині, Чернігівщині та Вінниччині. Решта України належатиме сухій повітряній масі.
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"На Закарпатті завтра протягом дня буде +7+12 градусів. Переважатиме в Україні найближча холодна ніч, -1+4, а впродовж дня очікується +5+9 градусів. На Закарпатті, у південній частині, а також на Харківщині, Луганщині та Донеччині місцями +10+12 градусів", - прогнозує синоптик.
Середа у Києві буде прохолодною, найближчої ночі у столиці 1-3 градуси тепла, на околицях 0-2 градуси морозу, вдень повітря прогріється до +6+8 градусів. Дощі найбільш ймовірні у другій половині дня або вже надвечір середи.
"Ускладнення погоди в Україні можливе у четвер, 16 березня. Побільшає дощів, навіть пролітатиме мокрий сніг, буде холодно", - йдеться у повідомленні Діденко.
Погода в Україні
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Вінниця+25°... +14°
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Дніпро+26°... +14°
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Донецьк+25°... +13°
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Житомир+26°... +14°
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Запоріжжя+25°... +14°
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Івано-Франківськ+24°... +12°
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Київ+24°... +16°
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Кіровоград+25°... +13°
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Луганськ+25°... +14°
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Луцьк+27°... +15°
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Львів+25°... +14°
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Миколаїв+25°... +15°
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Одеса+23°... +15°
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Полтава+23°... +14°
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Рівне+27°... +14°
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Сімферополь+25°... +10°
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Суми+19°... +10°
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Тернопіль+26°... +14°
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Харків+23°... +12°
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Херсон+26°... +15°
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Хмельницький+27°... +13°
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Черкаси+20°... +14°
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Чернігів+24°... +15°
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Чернівці+26°... +16°