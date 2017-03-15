В США через негоду у кількох штатах оголосили надзвичайний стан - ЗМІ

03:17, 15 березня 2017
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У кількох північно-східних штатах США оголосили надзвичайний стан через сильний вітер і сніг.

Ілюстрація / REUTERS
Ілюстрація / REUTERS

Як повідомляє Радіо Свобода, йдеться про Нью-Йорк, Нью-Джерсі, Пенсильванію і Вірджинію.

Також повідомляється про можливість заметілей у частині Пенсильванії, Нью-Джерсі, Коннектикуті, на Род-Айленді, у Массачусетсі, Нью-Гемпшері, Мені і Вермонті.

Через негоду у США були скасовані понад 5 тисяч рейсів в аеропортах Нью-Йорка, Вашингтона, Бостана, Балтімора і Філадельфії. Також закриті багато навчальних закладів.

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Близько 50 мільйонів людей у США отримали застереження про складні погодні умови.

Як повідомляв УНІАН, через погодні умови у Вашингтоні було перенесено з 14 на 17 березня візит до США канцлерки Німеччини Ангели Меркель.

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