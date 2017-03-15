В Україні сьогодні місцями пройдуть дощі, на півдні до +10° (карта)

Згідно з даними Погода УНІАН, 15 березня в Україні місцями пройдуть дощі. На півдні до +10°.

В Україні місцями пройдуть дощі / УНІАН

Сьогодні в Києві без опадів, удень +9°. Вітер північний і західний, до 3,9 м/с.

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У Львові 15 березня пройде дощ, удень +8°. Вітер західний та північно-західний, слабкий.

У Луцьку сьогодні очікуються опади. Температура повітря +7°. Вітер мінливий, до 5.5 м/с.

У Вінниці в середу пройде дощ. Температура вдень +10°. Вітер мінливий, слабкий.

Одеситам на сьогодні обіцяють мінливу хмарність. Температура +10°, вітер мінливий, до 4.9 м/с.

Прогноз на 15 березня / УНІАН

У Харкові у середу без опадів, температура вдень +8°. Вітер мінливий, легкий.

В Дніпрі сьогодні хмарно з проясненнями. Температура +6°. Вітер мінливий, легкий.

У Сімферополі пройде дощ. Температура вдень +7°, вітер північний і північно-східний, до 4.0 м/с.

Жителям Маріуполя обіцяють хмарну погоду, температура вдень +8°. Вітер мінливий, до 4.2 м/с.

У Краматорську в середу хмарно, температура +10°, вітер східний та північно-східний, легкий.

У Сєвєродонецьку сьогодні без опадів. Температура вдень +10°. Вітер змінний, до 2.9 м/с.

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