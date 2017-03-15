В Україні сьогодні місцями пройдуть дощі, на півдні до +10° (карта)
Згідно з даними Погода УНІАН, 15 березня в Україні місцями пройдуть дощі. На півдні до +10°.
Сьогодні в Києві без опадів, удень +9°. Вітер північний і західний, до 3,9 м/с.
На автошляхах України місцями пройдуть дощі, на півдні температура до +12°
У Львові 15 березня пройде дощ, удень +8°. Вітер західний та північно-західний, слабкий.
У Луцьку сьогодні очікуються опади. Температура повітря +7°. Вітер мінливий, до 5.5 м/с.
У Вінниці в середу пройде дощ. Температура вдень +10°. Вітер мінливий, слабкий.
Одеситам на сьогодні обіцяють мінливу хмарність. Температура +10°, вітер мінливий, до 4.9 м/с.
У Харкові у середу без опадів, температура вдень +8°. Вітер мінливий, легкий.
В Дніпрі сьогодні хмарно з проясненнями. Температура +6°. Вітер мінливий, легкий.
У Сімферополі пройде дощ. Температура вдень +7°, вітер північний і північно-східний, до 4.0 м/с.
Жителям Маріуполя обіцяють хмарну погоду, температура вдень +8°. Вітер мінливий, до 4.2 м/с.
У Краматорську в середу хмарно, температура +10°, вітер східний та північно-східний, легкий.
У Сєвєродонецьку сьогодні без опадів. Температура вдень +10°. Вітер змінний, до 2.9 м/с.
Детальніше про погоду у вашому місті дізнавайтеся через сервіс Погода УНІАН.
Погода в Україні
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Вінниця+25°... +14°
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Дніпро+26°... +14°
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Донецьк+25°... +13°
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Житомир+26°... +14°
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Запоріжжя+25°... +14°
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Івано-Франківськ+24°... +12°
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Київ+24°... +16°
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Кіровоград+25°... +13°
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Луганськ+25°... +14°
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Луцьк+27°... +15°
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Львів+25°... +14°
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Миколаїв+25°... +15°
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Одеса+23°... +15°
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Полтава+23°... +14°
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Рівне+27°... +14°
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Сімферополь+25°... +10°
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Суми+19°... +10°
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Тернопіль+26°... +14°
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Харків+23°... +12°
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Херсон+26°... +15°
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Хмельницький+27°... +13°
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Черкаси+20°... +14°
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Чернігів+24°... +15°
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Чернівці+26°... +16°