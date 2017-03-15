У Києві сьогодні до +9°, без опадів

Згідно з даними Погода УНІАН, у середу, 15 березня, у столиці без опадів, вдень до +9°.

Сьогодні в Києві без опадів / УНІАН

За прогнозами синоптиків, температура повітря вдень +7°, ввечері - до +5°. Вітер північний і північно-східний, до 3.1 м/с.

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Сонце в столиці зійшло у 06:12, а зайде у 18:02.

Як повідомляв УНІАН, 15 березня в Україні місцями пройдуть дощі. На півдні до +10°.

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