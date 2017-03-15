На річках України триває весняне водопілля

Сьогодні, 15 березня, на рівнинних річках України очікуються підйоми рівнів води.

На річках України триває водопілля / УНІАН

Про це повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій (ДСНС).

Читайте також На автошляхах України місцями пройдуть дощі, на півдні температура до +12°

"15 березня на рівнинних річках України триватиме розвиток весняного водопілля з виходом води на окремі понижені ділянки заплав у басейнах Прип'яті, приток Середнього Дніпра, без загрози негативних наслідків", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, 15 березня в Україні місцями пройдуть дощі. На півдні до +10°.