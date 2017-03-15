На річках України триває весняне водопілля

09:33, 15 березня 2017
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Сьогодні, 15 березня, на рівнинних річках України очікуються підйоми рівнів води.

Фото УНІАН
На річках України триває водопілля / УНІАН

Про це повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій (ДСНС).

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"15 березня на рівнинних річках України триватиме розвиток весняного водопілля з виходом води на окремі понижені ділянки заплав у басейнах Прип'яті, приток Середнього Дніпра, без загрози негативних наслідків", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, 15 березня в Україні місцями пройдуть дощі. На півдні до +10°.

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