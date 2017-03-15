Снігова буря накрила північний схід США, є загиблі

10:24, 15 березня 2017
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Потужний сніговий шторм накрив північно-східні штати США.

Снігопад у США / Reuters
Снігопад у США / Reuters

У Нью-Гемпширі, не впоравшись з керуванням автомобіля, загинула 16-річна дівчина, повідомляє BBC.

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У багатьох регіонах швидкість вітру досягає 100 км/год, тому місцева влада закликає людей не користуватися автотранспортом і триматися подалі від доріг.

Сильний снігопад спостерігається і в інших частинах країни. Так, у штаті Вісконсін через негоду загинули чотири людини старше 60 років.

За інформацією Національної метеорологічної служби США, у Нью-Йорку випаде до 20 см снігу (раніше прогнозували до 60 см).

Згідно з даними сервісу Flightaware, в аеропортах Нью-Йорка, Вашингтона, Бостона, Балтімора і Філадельфії через негоду скасували понад 6800 рейсів.

Нагадаємо, близько 70 тис. споживачів залишилися без енергопостачання в атлантичній канадській провінції Ньюфаундленд і Лабрадор через сильний снігопад, що супроводжувався штормовим вітром.

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