Снігова буря накрила північний схід США, є загиблі
Потужний сніговий шторм накрив північно-східні штати США.
У Нью-Гемпширі, не впоравшись з керуванням автомобіля, загинула 16-річна дівчина, повідомляє BBC.
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У багатьох регіонах швидкість вітру досягає 100 км/год, тому місцева влада закликає людей не користуватися автотранспортом і триматися подалі від доріг.
Сильний снігопад спостерігається і в інших частинах країни. Так, у штаті Вісконсін через негоду загинули чотири людини старше 60 років.
За інформацією Національної метеорологічної служби США, у Нью-Йорку випаде до 20 см снігу (раніше прогнозували до 60 см).
Згідно з даними сервісу Flightaware, в аеропортах Нью-Йорка, Вашингтона, Бостона, Балтімора і Філадельфії через негоду скасували понад 6800 рейсів.
Нагадаємо, близько 70 тис. споживачів залишилися без енергопостачання в атлантичній канадській провінції Ньюфаундленд і Лабрадор через сильний снігопад, що супроводжувався штормовим вітром.
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