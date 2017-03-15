Перу продовжує страждати від руйнівних повеней

У багатьох частинах Перу сильний дощ викликав повені і зсуви.

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З початку 2017 року кількість загиблих в результаті повеней досягла 48, передає Al Jazeera.

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Найбільше постраждали центральні та північні регіони країни. Дощі для цього регіону в цей час не рідкість, проте цього року вони особливо інтенсивні.

Зазвичай повені в Перу починаються в кінці періоду посухи в андо-амазонському регіоні. Вони чинять негативний вплив на економіку в цілому, а також стимулюють ріст цін на продукти.

Нагадаємо, минулими вихідними острів Північний (Нова Зеландія) накрили проливні дощі.