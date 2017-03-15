Канаду накрив сніговий шторм, скасовано сотні авіарейсів

Канадські східні провінції Онтаріо, Квебек і Нью-Брансвік накрив сильний снігопад.

Снігопад в Канаді / Reuters

За даними Національного метеорологічного бюро, за добу в деяких місцях може випасти до 50 см снігу.

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Більше за інших постраждали від снігопаду мешканці південної частини провінції Онтаріо. За прогнозом синоптиків, тут очікується до 30 см опадів у вигляді снігу. У ряді районів провінцій Квебек і Нью-Брансвік може випасти до 50 см снігу, передає ТАСС.

Крім того, у регіоні очікується значне зниження температури повітря: місцями стовпчики термометрів опустяться до мінус 21 градуса Цельсія.

Шторм також вплинув на транспортне сполучення. Зокрема, в аеропорту Пірсон в Торонто вже скасовано понад 500 рейсів. Сотні рейсів затримано на невизначений строк або скасовано в Оттаві та інших містах на сході Канади.

Снігопад серйозно ускладнив обстановку і на дорогах регіону. Так, масова аварія сталася недалеко від міста Кінгстон в провінції Онтаріо, у результаті чого стався витік токсичних речовин, які перевозила вантажівка, що потрапила в ДТП.

Нагадаємо, потужний сніговий шторм накрив північно-східні штати США. У Нью-Гемпширі, не впоравшись з керуванням автомобіля, загинула 16-річна дівчина.