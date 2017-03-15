Канаду накрив сніговий шторм, скасовано сотні авіарейсів

12:10, 15 березня 2017
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Канадські східні провінції Онтаріо, Квебек і Нью-Брансвік накрив сильний снігопад.

Снігопад в Канаді / Reuters
Снігопад в Канаді / Reuters

За даними Національного метеорологічного бюро, за добу в деяких місцях може випасти до 50 см снігу.

Нова Зеландія постраждала від потужної повені

Більше за інших постраждали від снігопаду мешканці південної частини провінції Онтаріо. За прогнозом синоптиків, тут очікується до 30 см опадів у вигляді снігу. У ряді районів провінцій Квебек і Нью-Брансвік може випасти до 50 см снігу, передає ТАСС.

Крім того, у регіоні очікується значне зниження температури повітря: місцями стовпчики термометрів опустяться до мінус 21 градуса Цельсія.

Шторм також вплинув на транспортне сполучення. Зокрема, в аеропорту Пірсон в Торонто вже скасовано понад 500 рейсів. Сотні рейсів затримано на невизначений строк або скасовано в Оттаві та інших містах на сході Канади.

Снігопад серйозно ускладнив обстановку і на дорогах регіону. Так, масова аварія сталася недалеко від міста Кінгстон в провінції Онтаріо, у результаті чого стався витік токсичних речовин, які перевозила вантажівка, що потрапила в ДТП.

Нагадаємо, потужний сніговий шторм накрив північно-східні штати США. У Нью-Гемпширі, не впоравшись з керуванням автомобіля, загинула 16-річна дівчина.

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