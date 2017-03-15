На популярних українських маршрутах місцями пройдуть дощі, на півдні температура до +12°
У середу і четвер на автошляхах України місцями пройдуть дощі. На півдні температура до +12°.
Згідно з прогнозом Погода УНІАН, за маршрутом Київ – Одеса без опадів. Температура +8°... +12°. Завтра на цьому маршруті температура до +12°, місцями пройдуть дощі.
В Україні сьогодні місцями пройдуть дощі, на півдні до +10° (карта)
На трасі Київ – Ужгород очікуються опади, температура в дорозі +5° ...+10°. У четвер на цьому маршруті пройдуть дощі, температура до +10°.
За маршрутом Київ - Маріуполь температура до +10°, без опадів. Завтра на даному маршруті місцями пройдуть дощі, температура до +8°.
У напрямку Харкова без опадів. Температура в дорозі до +10°. 16 березня на цьому напрямку пройдуть дощі, температура +6° ...+7°.
За маршрутом Київ - Чернівці очікуються осакди, +7° ... +9°. За даним напрямом у четвер також пройдуть дощі, температура до +7°.
Детальніше про погоду на популярних маршрутах України дізнавайтеся через сервіс Погода УНІАН.
Погода в Україні
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Вінниця+25°... +14°
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Дніпро+26°... +14°
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Донецьк+25°... +13°
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Житомир+26°... +14°
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Запоріжжя+25°... +14°
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Івано-Франківськ+24°... +12°
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Київ+24°... +16°
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Кіровоград+25°... +13°
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Луганськ+25°... +14°
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Луцьк+27°... +15°
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Львів+25°... +14°
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Миколаїв+25°... +15°
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Одеса+23°... +15°
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Полтава+23°... +14°
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Рівне+27°... +14°
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Сімферополь+25°... +10°
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Суми+19°... +10°
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Тернопіль+26°... +14°
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Харків+23°... +12°
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Херсон+26°... +15°
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Хмельницький+27°... +13°
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Черкаси+20°... +14°
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Чернігів+24°... +15°
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Чернівці+26°... +16°