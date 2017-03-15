На популярних українських маршрутах місцями пройдуть дощі, на півдні температура до +12°

13:00, 15 березня 2017
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У середу і четвер на автошляхах України місцями пройдуть дощі. На півдні температура до +12°.

На автошляхах України місцями пройдуть дощі / УНІАН
На автошляхах України місцями пройдуть дощі / УНІАН

Згідно з прогнозом Погода УНІАН, за маршрутом Київ – Одеса без опадів. Температура +8°... +12°. Завтра на цьому маршруті температура до +12°, місцями пройдуть дощі.

В Україні сьогодні місцями пройдуть дощі, на півдні до +10° (карта)

На трасі Київ – Ужгород очікуються опади, температура в дорозі +5° ...+10°. У четвер на цьому маршруті пройдуть дощі, температура до +10°.

За маршрутом Київ - Маріуполь температура до +10°, без опадів. Завтра на даному маршруті місцями пройдуть дощі, температура до +8°.

У напрямку Харкова без опадів. Температура в дорозі до +10°. 16 березня на цьому напрямку пройдуть дощі, температура +6° ...+7°.

За маршрутом Київ - Чернівці очікуються осакди, +7° ... +9°. За даним напрямом у четвер також пройдуть дощі, температура до +7°.

Детальніше про погоду на популярних маршрутах України дізнавайтеся через сервіс Погода УНІАН.

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