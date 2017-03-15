Біля берегів Індонезії стався землетрус

14:34, 15 березня 2017
2411
0

У вівторок, 14 березня, біля берегів Індонезії стався землетрус магнітудою 5,5.

Flickr, Matt Katzenberger
Біля берегів Індонезії стався землетрус / Flickr, Matt Katzenberger

Про це повідомляє Геологічна служба США.

Біля берегів Індії стався землетрус магнітудою 6,0

Епіцентр підземних поштовхів розташовувався в 62 км на південний захід від населеного пункту Меулабох (Meulaboh). Осередок землетрусу залягав на глибині 41,2 км

Інформації про потерпілих і руйнування на даний момент не надходило.

Нагадаємо, у неділю, 5 березня, на Філіппінах стався землетрус магнітудою 5,9. Одна людина загинула, ще 25 отримали травми.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте також
На вихідних в Україні очікується надзвичайний рівень пожежної небезпеки На вихідних в Україні очікується надзвичайний рівень пожежної небезпеки
Травень у Києві став одним з найспекотніших за останні 137 років Травень у Києві став одним з найспекотніших за останні 137 років
Швейцарія постраждала від сильного дощу та граду Швейцарія постраждала від сильного дощу та граду
Синоптики попереджають про пожежну небезпеку в Україні Синоптики попереджають про пожежну небезпеку в Україні
У Києві сьогодні без опадів, температура вдень до +22° У Києві сьогодні без опадів, температура вдень до +22°
Сьогодні по всій Україні очікується сонячна погода (карта) Сьогодні по всій Україні очікується сонячна погода (карта)
У перший день літа в Україні похолодає (відеопрогноз) У перший день літа в Україні похолодає (відеопрогноз)

Погода в Україні

Віргінія, США
+ 22 °
Хмарно, суцільна хмарність
Погода Стерлінг
93 %
748 мм
5.0 м/с
98 %
Стрічка новин