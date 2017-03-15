У вівторок, 14 березня, біля берегів Індонезії стався землетрус магнітудою 5,5.

Біля берегів Індонезії стався землетрус / Flickr, Matt Katzenberger

Про це повідомляє Геологічна служба США.

Читайте також Біля берегів Індії стався землетрус магнітудою 6,0

Епіцентр підземних поштовхів розташовувався в 62 км на південний захід від населеного пункту Меулабох (Meulaboh). Осередок землетрусу залягав на глибині 41,2 км

Інформації про потерпілих і руйнування на даний момент не надходило.

Нагадаємо, у неділю, 5 березня, на Філіппінах стався землетрус магнітудою 5,9. Одна людина загинула, ще 25 отримали травми.