Синоптик попередила українців про погіршення погоди та розповіла, коли нарешті прийде тепло
Практично скрізь завтра в Україні очікується дощ й навіть мокрий сніг. А потепління прогнозується 21-22 березня.
Прогнозуються дощі, мокрий сніг, поривчастий вітер і зниження температури повітря за відчуттями, повідомляє на своїй сторінці у Facebook синоптик Наталка Діденко.
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"Мокрий сніг більш ймовірний у західних областях, також на Житомирщині, Київщині, Чернігівщині, Черкащині, Полтавщині, у районі Кропивницького та Вінниці. Вітер, може, й штормовим не буде, але колючим та поривчастим - так", - обіцяє синоптик.
За словами Діденко, хмарність з опадами не дадуть стовпчикам термометрів піднятися впродовж четверга вище +4+8 градусів. Найближчої ночі взагалі від 2 морозу до 4 тепла.
"У Києві четвер також дощовий та холодний, вночі 1-3 тепла, вдень +4+6 градусів. Не виключаю завтра у столиці мокрий сніг", - прогнозує синоптик, додаючи, що потепління прийде на початку наступного тижня, 21-22 березня.
Погода в Україні
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Вінниця+25°... +14°
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Дніпро+26°... +14°
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Донецьк+25°... +13°
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Житомир+26°... +14°
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Запоріжжя+25°... +14°
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Івано-Франківськ+24°... +12°
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Київ+24°... +16°
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Кіровоград+25°... +13°
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Луганськ+25°... +14°
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Луцьк+27°... +15°
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Львів+25°... +14°
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Миколаїв+25°... +15°
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Одеса+23°... +15°
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Полтава+23°... +14°
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Рівне+27°... +14°
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Сімферополь+25°... +10°
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Суми+19°... +10°
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Тернопіль+26°... +14°
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Харків+23°... +12°
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Херсон+26°... +15°
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Хмельницький+27°... +13°
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Черкаси+20°... +14°
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Чернігів+24°... +15°
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Чернівці+26°... +16°