Синоптик попередила українців про погіршення погоди та розповіла, коли нарешті прийде тепло

Практично скрізь завтра в Україні очікується дощ й навіть мокрий сніг. А потепління прогнозується 21-22 березня.

Погода в Україні погіршиться / Фото УНІАН

Прогнозуються дощі, мокрий сніг, поривчастий вітер і зниження температури повітря за відчуттями, повідомляє на своїй сторінці у Facebook синоптик Наталка Діденко.

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"Мокрий сніг більш ймовірний у західних областях, також на Житомирщині, Київщині, Чернігівщині, Черкащині, Полтавщині, у районі Кропивницького та Вінниці. Вітер, може, й штормовим не буде, але колючим та поривчастим - так", - обіцяє синоптик.

За словами Діденко, хмарність з опадами не дадуть стовпчикам термометрів піднятися впродовж четверга вище +4+8 градусів. Найближчої ночі взагалі від 2 морозу до 4 тепла.

"У Києві четвер також дощовий та холодний, вночі 1-3 тепла, вдень +4+6 градусів. Не виключаю завтра у столиці мокрий сніг", - прогнозує синоптик, додаючи, що потепління прийде на початку наступного тижня, 21-22 березня.