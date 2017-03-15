У результаті руйнівного землетрусу в М'янмі загинули двоє людей

Двоє людей загинули і 36 отримали травми в результаті землетрусу магнітудою 5,8, який стався в М'янмі.

Землетрус в М'янмі / Xinhua

Жертвами стали 58-річний військовий і 6-річна дитина. Всі постраждалі були госпіталізовані, 31 з них вже виписали, передає Xinhua.

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Землетрус стався в понеділок, 13 березня. У результаті були пошкоджені кілька релігійних будівель і житлових будинків.

За словами місцевих жителів, загалом сталося близько 20 підземних поштовхів.

Нагадаємо, у вівторок, 14 березня, біля берегів Індонезії стався землетрус магнітудою 5,5.