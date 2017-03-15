Україну завтра накриють дощі, а в західні області повернеться морозна погода (відеопрогноз)

18:30, 15 березня 2017
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Згідно з даними Погода УНІАН, у четвер, 16 березня, в Україні місцями пройдуть дощі, на півдні вдень до +11°.

В Україні завтра пройдуть дощі / УНІАН
В Україні завтра пройдуть дощі / УНІАН

У Києві завтра пройде дощ з грозою, вночі 0°, вдень +6°. Вітер західний та північно-західний, до 5.7 м/с.

У Львові 16 березня пройде дощ, вночі -3°, вдень +6°. Вітер західний та північно-західний, свіжий.

На популярних українських маршрутах місцями пройдуть дощі, на півдні температура до +12°

У Луцьку завтра очікуються опади. Температура повітря вночі -2°, вдень +7°. Вітер західний та північно-західний, до 6.7 м/с.

У Вінниці у четвер пройде дощ з грозою. Температура вночі -2°, вдень +7°. Вітер західний та північно-західний, слабкий.

Одеситам на завтра обіцяють мінливу хмарність. Температура вночі 0°, вдень +11°, вітер західний та північно-західний, до 6.0 м/с.

У Харкові у четвер дощ, температура вночі +2°, вдень +7°. Вітер мінливий, легкий.

У Дніпрі завтра пройде дощ. Температура вночі 0°, вдень +7°. Вітер західний та північно-західний, слабкий.

У Сімферополі пройде дощ. Температура вночі +1°, вдень +8°. Вітер мінливий, до 4.9 м/с.

Жителям Маріуполя обіцяють дощ, температура вночі +1°, вдень +8°. Вітер мінливий, до 5.9 м/с.

У Краматорську у четвер пройде дощ, температура вночі +3°, вдень +9°, вітер південний і південно-західний, легкий.

У Сєвєродонецьку завтра очікуються опади. Температура вночі +2°, вдень +10°. Вітер мінливий, до 2.7 м/с.

Детальніше про погоду у вашому місті дізнавайтеся через сервіс Погода УНІАН.

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