Україну завтра накриють дощі, а в західні області повернеться морозна погода (відеопрогноз)
Згідно з даними Погода УНІАН, у четвер, 16 березня, в Україні місцями пройдуть дощі, на півдні вдень до +11°.
У Києві завтра пройде дощ з грозою, вночі 0°, вдень +6°. Вітер західний та північно-західний, до 5.7 м/с.
У Львові 16 березня пройде дощ, вночі -3°, вдень +6°. Вітер західний та північно-західний, свіжий.
На популярних українських маршрутах місцями пройдуть дощі, на півдні температура до +12°
У Луцьку завтра очікуються опади. Температура повітря вночі -2°, вдень +7°. Вітер західний та північно-західний, до 6.7 м/с.
У Вінниці у четвер пройде дощ з грозою. Температура вночі -2°, вдень +7°. Вітер західний та північно-західний, слабкий.
Одеситам на завтра обіцяють мінливу хмарність. Температура вночі 0°, вдень +11°, вітер західний та північно-західний, до 6.0 м/с.
У Харкові у четвер дощ, температура вночі +2°, вдень +7°. Вітер мінливий, легкий.
У Дніпрі завтра пройде дощ. Температура вночі 0°, вдень +7°. Вітер західний та північно-західний, слабкий.
У Сімферополі пройде дощ. Температура вночі +1°, вдень +8°. Вітер мінливий, до 4.9 м/с.
Жителям Маріуполя обіцяють дощ, температура вночі +1°, вдень +8°. Вітер мінливий, до 5.9 м/с.
У Краматорську у четвер пройде дощ, температура вночі +3°, вдень +9°, вітер південний і південно-західний, легкий.
У Сєвєродонецьку завтра очікуються опади. Температура вночі +2°, вдень +10°. Вітер мінливий, до 2.7 м/с.
Детальніше про погоду у вашому місті дізнавайтеся через сервіс Погода УНІАН.
Погода в Україні
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Вінниця+25°... +14°
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Дніпро+26°... +14°
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Донецьк+25°... +13°
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Житомир+26°... +14°
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Запоріжжя+25°... +14°
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Івано-Франківськ+24°... +12°
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Київ+24°... +16°
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Кіровоград+25°... +13°
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Луганськ+25°... +14°
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Луцьк+27°... +15°
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Львів+25°... +14°
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Миколаїв+25°... +15°
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Одеса+23°... +15°
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Полтава+23°... +14°
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Рівне+27°... +14°
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Сімферополь+25°... +10°
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Суми+19°... +10°
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Тернопіль+26°... +14°
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Харків+23°... +12°
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Херсон+26°... +15°
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Хмельницький+27°... +13°
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Черкаси+20°... +14°
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Чернігів+24°... +15°
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Чернівці+26°... +16°