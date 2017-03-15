У Києві завтра пройде дощ і похолодає

Згідно з даними Погода УНІАН, 16 березня у столиці пройде дощ з грозою.

У Києві завтра пройде дощ / tivasyk.info

За прогнозами синоптиків, температура повітря вдень +6°, ввечері – до +3°. Вітер західний та північно-західний, до 5.7 м/с.

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Сонце в столиці зійде у 06:10, а зайде у 18:03.

Як повідомляв УНІАН, у четвер, 16 березня, в Україні місцями пройдуть дощі, на півдні вдень до +11°.

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