У Києві завтра пройде дощ і похолодає

19:00, 15 березня 2017
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Згідно з даними Погода УНІАН, 16 березня у столиці пройде дощ з грозою.

У Києві завтра пройде дощ / tivasyk.info
У Києві завтра пройде дощ / tivasyk.info

За прогнозами синоптиків, температура повітря вдень +6°, ввечері – до +3°. Вітер західний та північно-західний, до 5.7 м/с.

На популярних українських маршрутах місцями пройдуть дощі, на півдні температура до +12°

Сонце в столиці зійде у 06:10, а зайде у 18:03.

Як повідомляв УНІАН, у четвер, 16 березня, в Україні місцями пройдуть дощі, на півдні вдень до +11°.

Докладний прогноз погоди у вашому місті дізнавайтеся через сервіс Погода УНІАН.

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