Україну на три дні накриють дощі та мокрий сніг
Упродовж 16-18 березня синоптики прогнозують погіршення погодних умов - дощі з мокрим снігом.
Як повідомляє Управління безпеки дорожнього руху Департаменту превентивної дії Нацполіції, завтра, 16 березня, йтимуть дощі (на півдні, вночі і на сході країни невеликі), у західних, північних та центральних областях - з мокрим снігом.
У Києві завтра пройде дощ і похолодає
У п’ятницю, 17 березня, дощитиме зі снігом по всій Україні, крім західних областей.
Натомість в суботу, 18 березня, вночі дощі та мокрий сніг обіцяють на заході країни, вдень у західних та східних областях - дощі, у північних, Вінницькій та Черкаській областях місцями невеликий дощ.
Поліцейські закликають учасників дорожнього руху бути максимально уважними та обережними під час негоди.
Читайте також
Погода в Україні
-
Вінниця+25°... +14°
-
Дніпро+26°... +14°
-
Донецьк+25°... +13°
-
Житомир+26°... +14°
-
Запоріжжя+25°... +14°
-
Івано-Франківськ+24°... +12°
-
Київ+24°... +16°
-
Кіровоград+25°... +13°
-
Луганськ+25°... +14°
-
Луцьк+27°... +15°
-
Львів+25°... +14°
-
Миколаїв+25°... +15°
-
Одеса+23°... +15°
-
Полтава+23°... +14°
-
Рівне+27°... +14°
-
Сімферополь+25°... +10°
-
Суми+19°... +10°
-
Тернопіль+26°... +14°
-
Харків+23°... +12°
-
Херсон+26°... +15°
-
Хмельницький+27°... +13°
-
Черкаси+20°... +14°
-
Чернігів+24°... +15°
-
Чернівці+26°... +16°
Віргінія, США
+ 22 °
Хмарно, суцільна хмарність
Погода Стерлінг
Відчувається як: +22 °
Вологість: 93 %
Тиск: 748 мм
Вітер: 5.0 м/с
Ймовірність опадів: 98 %
Схід: 05:45
Захід 20:30
Видимість: 16 км
Фаза місяця:
Стрічка новин