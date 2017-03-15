Україну на три дні накриють дощі та мокрий сніг

18:41, 15 березня 2017
16653
0

Упродовж 16-18 березня синоптики прогнозують погіршення погодних умов - дощі з мокрим снігом.

До України йде негода / Фото УНІАН
До України йде негода / Фото УНІАН

Як повідомляє Управління безпеки дорожнього руху Департаменту превентивної дії Нацполіції, завтра, 16 березня, йтимуть дощі (на півдні, вночі і на сході країни невеликі), у західних, північних та центральних областях - з мокрим снігом.

У Києві завтра пройде дощ і похолодає

У п’ятницю, 17 березня, дощитиме зі снігом по всій Україні, крім західних областей.

Натомість в суботу, 18 березня, вночі дощі та мокрий сніг обіцяють на заході країни, вдень у західних та східних областях - дощі, у північних, Вінницькій та Черкаській областях місцями невеликий дощ.

Поліцейські закликають учасників дорожнього руху бути максимально уважними та обережними під час негоди.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте також
На вихідних в Україні очікується надзвичайний рівень пожежної небезпеки На вихідних в Україні очікується надзвичайний рівень пожежної небезпеки
Виверження вулкана Кілауеа: на Гаваях проводять нову евакуацію Виверження вулкана Кілауеа: на Гаваях проводять нову евакуацію
Можна ліпити сніговиків: Росію в перший день літа завалило снігом (фото, відео) Можна ліпити сніговиків: Росію в перший день літа завалило снігом (фото, відео)
Погода на вихідні: в Україні пройдуть дощі з грозами (карта) Погода на вихідні: в Україні пройдуть дощі з грозами (карта)
Синоптики попереджають про пожежну небезпеку в Україні Синоптики попереджають про пожежну небезпеку в Україні
У Києві завтра без опадів, температура до +22° У Києві завтра без опадів, температура до +22°
У перший день літа в Україні похолодає (відеопрогноз) У перший день літа в Україні похолодає (відеопрогноз)

Погода в Україні

Віргінія, США
+ 22 °
Хмарно, суцільна хмарність
Погода Стерлінг
93 %
748 мм
5.0 м/с
98 %
Стрічка новин