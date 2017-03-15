Україну на три дні накриють дощі та мокрий сніг

Упродовж 16-18 березня синоптики прогнозують погіршення погодних умов - дощі з мокрим снігом.

До України йде негода / Фото УНІАН

Як повідомляє Управління безпеки дорожнього руху Департаменту превентивної дії Нацполіції, завтра, 16 березня, йтимуть дощі (на півдні, вночі і на сході країни невеликі), у західних, північних та центральних областях - з мокрим снігом.

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У п’ятницю, 17 березня, дощитиме зі снігом по всій Україні, крім західних областей.

Натомість в суботу, 18 березня, вночі дощі та мокрий сніг обіцяють на заході країни, вдень у західних та східних областях - дощі, у північних, Вінницькій та Черкаській областях місцями невеликий дощ.

Поліцейські закликають учасників дорожнього руху бути максимально уважними та обережними під час негоди.