В Україні сьогодні пройдуть дощі, на півдні до +10° (карта)

Згідно з даними Погода УНІАН, у четвер, 16 березня, в Україні місцями пройдуть дощі. На півдні до +10°.

В Україні сьогодні прогйдут дощі / УНІАН

У Києві сьогодні пройде дощ з грозою, вдень +6°. Вітер західний та північно-західний, до 5.7 м/с.

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У Львові 16 березня пройде дощ, удень +6°. Вітер західний та північно-західний, свіжий.

У Луцьку сьогодні очікуються опади. Температура повітря +7°. Вітер західний та північно-західний, до 6.7 м/с.

У Вінниці в середу пройде дощ з грозою. Температура вдень +7°. Вітер західний та північно-західний, слабкий.

Одеситам на сьогодні обіцяють мінливу хмарність. Температура +11°, західний і північно-західний, до 6.0 м/с.

Прогноз на 16 березня / УНІАН

У Харкові у четвер злива, температура вдень +6°. Вітер мінливий, легкий.

У Дніпрі завтра пройде дощ. Температура +6°. Вітер західний та північно-західний, слабкий.

У Сімферополі пройде дощ. Температура вдень +8°, вітер мінливий, до 4.9 м/с.

Жителям Маріуполя обіцяють дощ, температура вдень +8°. Вітер мінливий, до 5.9 м/с.

У Краматорську у четвер пройде дощ, температура +9°, вітер південний і південно-західний, легкий.

У Сєвєродонецьку сьогодні очікуються опади. Температура вдень +10°. Вітер мінливий, до 2.7 м/с.

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