В Україні сьогодні пройдуть дощі, на півдні до +10° (карта)
Згідно з даними Погода УНІАН, у четвер, 16 березня, в Україні місцями пройдуть дощі. На півдні до +10°.
У Києві сьогодні пройде дощ з грозою, вдень +6°. Вітер західний та північно-західний, до 5.7 м/с.
На популярних українських маршрутах місцями пройдуть дощі, на півдні температура до +12°
У Львові 16 березня пройде дощ, удень +6°. Вітер західний та північно-західний, свіжий.
У Луцьку сьогодні очікуються опади. Температура повітря +7°. Вітер західний та північно-західний, до 6.7 м/с.
У Вінниці в середу пройде дощ з грозою. Температура вдень +7°. Вітер західний та північно-західний, слабкий.
Одеситам на сьогодні обіцяють мінливу хмарність. Температура +11°, західний і північно-західний, до 6.0 м/с.
У Харкові у четвер злива, температура вдень +6°. Вітер мінливий, легкий.
У Дніпрі завтра пройде дощ. Температура +6°. Вітер західний та північно-західний, слабкий.
У Сімферополі пройде дощ. Температура вдень +8°, вітер мінливий, до 4.9 м/с.
Жителям Маріуполя обіцяють дощ, температура вдень +8°. Вітер мінливий, до 5.9 м/с.
У Краматорську у четвер пройде дощ, температура +9°, вітер південний і південно-західний, легкий.
У Сєвєродонецьку сьогодні очікуються опади. Температура вдень +10°. Вітер мінливий, до 2.7 м/с.
Детальніше про погоду у вашому місті дізнавайтеся через сервіс Погода УНІАН.
Погода в Україні
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Вінниця+25°... +14°
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Дніпро+26°... +14°
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Донецьк+25°... +13°
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Житомир+26°... +14°
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Запоріжжя+25°... +14°
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Івано-Франківськ+24°... +12°
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Київ+24°... +16°
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Кіровоград+25°... +13°
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Луганськ+25°... +14°
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Луцьк+27°... +15°
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Львів+25°... +14°
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Миколаїв+25°... +15°
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Одеса+23°... +15°
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Полтава+23°... +14°
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Рівне+27°... +14°
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Сімферополь+25°... +10°
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Суми+19°... +10°
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Тернопіль+26°... +14°
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Харків+23°... +12°
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Херсон+26°... +15°
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Хмельницький+27°... +13°
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Черкаси+20°... +14°
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Чернігів+24°... +15°
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Чернівці+26°... +16°