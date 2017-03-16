У Києві сьогодні пройде дощ з грозою, вдень до +9°

Згідно з даними Погода УНІАН, 16 березня в столиці пройде дощ з грозою, вдень до +9°.

У Києві сьогодні пройде дощ / УНІАН

За прогнозами синоптиків, температура повітря вдень +9°, ввечері +2°. Вітер північний і північно-східний, до 3.1 м/с.

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Сонце в столиці зійшло у 06:10, а зайде у 18:03.

Як повідомляв УНІАН, у четвер, 16 березня, в Україні місцями пройдуть дощі. На півдні до +10°.

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