У Києві сьогодні пройде дощ з грозою, вдень до +9°

08:30, 16 березня 2017
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Згідно з даними Погода УНІАН, 16 березня в столиці пройде дощ з грозою, вдень до +9°.

У Києві сьогодні пройдуть дощ / УНІАН
У Києві сьогодні пройде дощ / УНІАН

За прогнозами синоптиків, температура повітря вдень +9°, ввечері +2°. Вітер північний і північно-східний, до 3.1 м/с.

На популярних українських маршрутах місцями пройдуть дощі, на півдні температура до +12°

Сонце в столиці зійшло у 06:10, а зайде у 18:03.

Як повідомляв УНІАН, у четвер, 16 березня, в Україні місцями пройдуть дощі. На півдні до +10°.

Докладний прогноз погоди у вашому місті дізнавайтеся через сервіс Погода УНІАН.

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