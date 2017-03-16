Водіїв закликають бути обережними на дорогах Києва через погіршення погодних умов

Сьогодні, 16 березня, у столиці очікується дощ з мокрим снігом.

У Києві сьогодні очікуються опади / УНІАН

Про це повідомляє Київська міська державна адміністрація з посиланням на Український гідрометцентр.

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"Звертаємося до водіїв із проханням бути уважними на дорогах, пішоходам рекомендується переходити дорогу тільки в установлених для цього місцях і бути обачливими", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, у четвер, 16 березня, в Україні місцями пройдуть дощі. На півдні до +10°.