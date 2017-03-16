У результаті сходження лавини в Австрії загинули чотири людини (відео)

Чотири лижника загинули в результаті сходження лавини на заході Австрії.

В Австрії зійшла снігова лавина / zak.depo.ua

Про це повідомляє Reuters з посиланням на місцеву поліцію.

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Група з восьми осіб здійснювала лижну прогулянку у федеральній землі Австрії Тіроль, коли їх накрила лавина. Четверо людей змогли вибратися зі снігу, четверо загинули.

Лавина зійшла приблизно о 00:30 за місцевим часом (01:30 за Києвом).

Нагадаємо, після сходження лавини на гірськолижному курорті у Франції загинула людина.

Лавина зійшла на гірськолижному курорті Тінь 7 березня. Через погану видимість рятувальники не могли використовувати вертольоти, тому пробиратися до місця пригоди довелося пішки.