У результаті сходження лавини в Австрії загинули чотири людини (відео)

10:32, 16 березня 2017
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Чотири лижника загинули в результаті сходження лавини на заході Австрії.

У Авситрии зійшла снігова лавина / zak.depo.ua
В Австрії зійшла снігова лавина / zak.depo.ua

Про це повідомляє Reuters з посиланням на місцеву поліцію.

У результаті сходження лавини у Франції загинули чотири людини

Група з восьми осіб здійснювала лижну прогулянку у федеральній землі Австрії Тіроль, коли їх накрила лавина. Четверо людей змогли вибратися зі снігу, четверо загинули.

Лавина зійшла приблизно о 00:30 за місцевим часом (01:30 за Києвом).

Нагадаємо, після сходження лавини на гірськолижному курорті у Франції загинула людина.

Лавина зійшла на гірськолижному курорті Тінь 7 березня. Через погану видимість рятувальники не могли використовувати вертольоти, тому пробиратися до місця пригоди довелося пішки.

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