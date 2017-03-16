Потужна повінь в Колумбії: постраждали 2 тисячі осіб

11:33, 16 березня 2017
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У результаті тривалих дощів в департаменті Колумбії Антіокія кілька річок вийшли з берегів, що призвело до повені.

Повінь в Колумбії / Red Cross
Повінь в Колумбії / Red Cross

Вода пошкодила близько 145 будинків і повністю зруйнувала не менше 14. Чотири людини отримали травми, даних про загиблих немає, передає Floodlist.

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Повінь пошкодила автодороги, у результаті чого деякі віддалені села виявилися відрізаними від решти країни.

Рятувальники і представники Червоного Хреста працюють в регіоні з 10 березня.

Нагадаємо, минулими вихідними острів Північний (Нова Зеландія) накрили проливні дощі.

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