Потужна повінь в Колумбії: постраждали 2 тисячі осіб

У результаті тривалих дощів в департаменті Колумбії Антіокія кілька річок вийшли з берегів, що призвело до повені.

Повінь в Колумбії / Red Cross

Вода пошкодила близько 145 будинків і повністю зруйнувала не менше 14. Чотири людини отримали травми, даних про загиблих немає, передає Floodlist.

Читайте також Жертвами циклону "Енаво" на Мадагаскарі стали 38 осіб

Повінь пошкодила автодороги, у результаті чого деякі віддалені села виявилися відрізаними від решти країни.

Рятувальники і представники Червоного Хреста працюють в регіоні з 10 березня.

Нагадаємо, минулими вихідними острів Північний (Нова Зеландія) накрили проливні дощі.