В Аргентині стався землетрус

12:20, 16 березня 2017
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У четвер, 16 березня, в Аргентині стався землетрус магнітудою 5,2.

Flickr, Matt Katzenberger
В Аргентині стався землетрус / Flickr, Matt Katzenberger

Про це повідомляє Геологічна служба США.

Біля берегів Індонезії стався землетрус

Епіцентр підземних поштовхів розташовувався в 61 км на захід від населеного пункту Сан-Антоніо-де-лос-Кобрес. Осередок землетрусу залягав на глибині 190,4 км.

Інформації про потерпілих і руйнування на даний момент не надходило.

Нагадаємо, дві людини загинули і 36 отримали травми в результаті землетрусу магнітудою 5,8, який стався в М'янмі.

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