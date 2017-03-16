На автошляхах України пройдуть дощі, на півдні температура до +12°

13:00, 16 березня 2017
388
0

У четвер і п'ятницю на популярних українських маршрутах пройдуть дощі. На півдні температура до +12°.

На автошляхах України пройдуть дощі / УНІАН
На автошляхах України пройдуть дощі / УНІАН

Згідно з прогнозом Погода УНІАН, за маршрутом Київ – Одеса пройдуть дощі. Температура +6°... +12°. Завтра на цьому маршруті температура до +11°, практично без опадів.

В Україні сьогодні пройдуть дощі, на півдні до +10° (карта)

На трасі Київ – Ужгород очікуються дощі з грозами, температура в дорозі +5° ...+9°. У п'ятницю на цьому маршруті без опадів, температура до +11°.

За маршрутом Київ - Маріуполь температура до +8°, пройдуть дощі. Завтра на даному маршруті без опадів, температура до +9°.

У напрямку Харкова дощі з грозами. Температура в дорозі до +8°. 17 березня на цьому напрямку місцями очікуються опади, температура +6° ...+8°.

За маршрутом Київ - Чернівці очікуються опади, +6° ... +8°. За даним напрямком в п'ятницю місцями пройдуть дощі, температура до +8°.

Детальніше про погоду на популярних маршрутах України дізнавайтеся через сервіс Погода УНІАН.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте також
Виверження вулкана Кілауеа: на Гаваях проводять нову евакуацію Виверження вулкана Кілауеа: на Гаваях проводять нову евакуацію
Можна ліпити сніговиків: Росію в перший день літа завалило снігом (фото, відео) Можна ліпити сніговиків: Росію в перший день літа завалило снігом (фото, відео)
Погода на вихідні: в Україні пройдуть дощі з грозами (карта) Погода на вихідні: в Україні пройдуть дощі з грозами (карта)
На півночі Китаю вирує природна пожежа На півночі Китаю вирує природна пожежа
Сьогодні по всій Україні очікується сонячна погода (карта) Сьогодні по всій Україні очікується сонячна погода (карта)
У Києві завтра без опадів, температура до +22° У Києві завтра без опадів, температура до +22°
У перший день літа в Україні похолодає (відеопрогноз) У перший день літа в Україні похолодає (відеопрогноз)

Погода в Україні

Віргінія, США
+ 22 °
Хмарно, суцільна хмарність
Погода Стерлінг
93 %
748 мм
5.0 м/с
98 %
Стрічка новин