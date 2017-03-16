На автошляхах України пройдуть дощі, на півдні температура до +12°

У четвер і п'ятницю на популярних українських маршрутах пройдуть дощі. На півдні температура до +12°.

На автошляхах України пройдуть дощі / УНІАН

Згідно з прогнозом Погода УНІАН, за маршрутом Київ – Одеса пройдуть дощі. Температура +6°... +12°. Завтра на цьому маршруті температура до +11°, практично без опадів.

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На трасі Київ – Ужгород очікуються дощі з грозами, температура в дорозі +5° ...+9°. У п'ятницю на цьому маршруті без опадів, температура до +11°.

За маршрутом Київ - Маріуполь температура до +8°, пройдуть дощі. Завтра на даному маршруті без опадів, температура до +9°.

У напрямку Харкова дощі з грозами. Температура в дорозі до +8°. 17 березня на цьому напрямку місцями очікуються опади, температура +6° ...+8°.

За маршрутом Київ - Чернівці очікуються опади, +6° ... +8°. За даним напрямком в п'ятницю місцями пройдуть дощі, температура до +8°.

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