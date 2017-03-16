Рятувальники попереджають про підвищення рівнів води у річках

14:30, 16 березня 2017
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У четвер, 16 березня, на рівнинних річках України триватиме розвиток весняного водопілля.

УНІАН
На річках України продовжуються підйоми рівнів води / УНІАН

Про це повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій (ДСНС).

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"16 березня на рівнинних річках України триватиме розвиток весняного водопілля з виходом води на окремі понижені ділянки заплав у басейнах Прип'яті, приток Середнього Дніпра, без загрози негативних наслідків", - йдеться в повідомленні.

 Нагадаємо, у четвер, 16 березня, в Україні місцями пройдуть дощі. На півдні до +10°.

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