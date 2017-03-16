Більше 2 тисяч людей постраждали від снігопаду на північному заході Китаю

16:00, 16 березня 2017
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У китайській провінції Цинхай з 10 березня кілька разів пройшли сильні снігопади, місцями товщина сніжного покриву досягла 24 см.

Ілюстрація / Reuters
Ілюстрація / Reuters

Стихія вибила з нормальної колії життя велику кількість селян і скотарів, 2275 жителів трьох повітів у тій чи іншій мірі постраждали від негоди, передає Xinhua з посиланням на Управління цивільної адміністрації провінції.

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Також через негоду загинула частина великої рогатої худоби. Сніжне лихо негативно позначилося на житті населення і транспорті.

Зараз до постраждалих районів направляється матеріальна допомога і триває робота з ліквідації наслідків стихії.

Нагадаємо, чотири лижника загинули в результаті сходження лавини на заході Австрії.

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