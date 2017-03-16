Завтра в Україні місцями пройдуть дощі, на півдні до +11° (відеопрогноз)

Згідно з даними Погода УНІАН, 17 березня в Україні місцями пройдуть дощі, на півдні вдень до +11°.

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У Києві завтра без опадів, вночі 0°, вдень +8°. Вітер північний і південно-західний, до 3,5 м/с.

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У Львові 17 березня хмарно з проясненнями, вночі +2°, вдень +9°. Вітер мінливий, слабкий.

У Луцьку завтра без опадів. Температура повітря вночі +2°, вдень +8°. Вітер мінливий, до 5.1 м/с.

У Вінниці у п'ятницю мінлива хмарність. Температура вночі 0°, вдень +5°. Вітер мінливий, слабкий.

Одеситам на завтра обіцяють мінливу хмарність. Температура вночі -1°, вдень +11°, вітер мінливий, до 5.2 м/с.

У Харкові у п'ятницю без опадів, температура вночі 0°, вдень +8°. Вітер мінливий, легкий.

У Дніпрі завтра хмарно з проясненнями. Температура вночі -1°, вдень +9°. Вітер західний та північно-західний, легкий.

У Сімферополі пройде дощ. Температура вночі -1°, вдень +8°. Вітер мінливий, до 3.1 м/с.

Жителям Маріуполя обіцяють невелику хмарність, температура вночі +1°, вдень +8°. Вітер мінливий, до 1.8 м/с.

У Краматорську в п'ятницю хмарно, температура вночі +1°, вдень +11°, вітер південний і західний, легкий.

У Сєвєродонецьку завтра пройде дощ. Температура вночі 0°, вдень +10°. Вітер мінливий, до 2.3 м/с.

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