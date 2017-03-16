Завтра в Україні місцями пройдуть дощі, на півдні до +11° (відеопрогноз)
Згідно з даними Погода УНІАН, 17 березня в Україні місцями пройдуть дощі, на півдні вдень до +11°.
У Києві завтра без опадів, вночі 0°, вдень +8°. Вітер північний і південно-західний, до 3,5 м/с.
На автошляхах України пройдуть дощі, на півдні температура до +12°
У Львові 17 березня хмарно з проясненнями, вночі +2°, вдень +9°. Вітер мінливий, слабкий.
У Луцьку завтра без опадів. Температура повітря вночі +2°, вдень +8°. Вітер мінливий, до 5.1 м/с.
У Вінниці у п'ятницю мінлива хмарність. Температура вночі 0°, вдень +5°. Вітер мінливий, слабкий.
Одеситам на завтра обіцяють мінливу хмарність. Температура вночі -1°, вдень +11°, вітер мінливий, до 5.2 м/с.
У Харкові у п'ятницю без опадів, температура вночі 0°, вдень +8°. Вітер мінливий, легкий.
У Дніпрі завтра хмарно з проясненнями. Температура вночі -1°, вдень +9°. Вітер західний та північно-західний, легкий.
У Сімферополі пройде дощ. Температура вночі -1°, вдень +8°. Вітер мінливий, до 3.1 м/с.
Жителям Маріуполя обіцяють невелику хмарність, температура вночі +1°, вдень +8°. Вітер мінливий, до 1.8 м/с.
У Краматорську в п'ятницю хмарно, температура вночі +1°, вдень +11°, вітер південний і західний, легкий.
У Сєвєродонецьку завтра пройде дощ. Температура вночі 0°, вдень +10°. Вітер мінливий, до 2.3 м/с.
Детальніше про погоду у вашому місті дізнавайтеся через сервіс Погода УНІАН.
Погода в Україні
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Вінниця+25°... +14°
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Дніпро+26°... +14°
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Донецьк+25°... +13°
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Житомир+26°... +14°
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Запоріжжя+25°... +14°
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Івано-Франківськ+24°... +12°
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Київ+24°... +16°
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Кіровоград+25°... +13°
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Луганськ+25°... +14°
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Луцьк+27°... +15°
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Львів+25°... +14°
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Миколаїв+25°... +15°
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Одеса+23°... +15°
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Полтава+23°... +14°
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Рівне+27°... +14°
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Сімферополь+25°... +10°
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Суми+19°... +10°
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Тернопіль+26°... +14°
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Харків+23°... +12°
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Херсон+26°... +15°
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Хмельницький+27°... +13°
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Черкаси+20°... +14°
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Чернігів+24°... +15°
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Чернівці+26°... +16°