У Києві завтра без опадів, вдень до +8°

19:00, 16 березня 2017
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Згідно з даними Погода УНІАН, у п'ятницю, 17 березня, у столиці без опадів.

У Києві завтра без опадів / elektraua.livejournal.com
У Києві завтра без опадів / elektraua.livejournal.com

За прогнозами синоптиків, температура повітря вдень +8°, ввечері – до +4°. Вітер північний і південно-західний, до 3,5 м/с.

На автошляхах України пройдуть дощі, на півдні температура до +12°

Сонце в столиці зійде у 06:08, а зайде у 18:05.

Як повідомляв УНІАН, 17 березня в Україні місцями пройдуть дощі, на півдні вдень до +11°.

Докладний прогноз погоди у вашому місті дізнавайтеся через сервіс Погода УНІАН.

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