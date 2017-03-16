У Києві завтра без опадів, вдень до +8°

Згідно з даними Погода УНІАН, у п'ятницю, 17 березня, у столиці без опадів.

У Києві завтра без опадів / elektraua.livejournal.com

За прогнозами синоптиків, температура повітря вдень +8°, ввечері – до +4°. Вітер північний і південно-західний, до 3,5 м/с.

Читайте також На автошляхах України пройдуть дощі, на півдні температура до +12°

Сонце в столиці зійде у 06:08, а зайде у 18:05.

Як повідомляв УНІАН, 17 березня в Україні місцями пройдуть дощі, на півдні вдень до +11°.

Докладний прогноз погоди у вашому місті дізнавайтеся через сервіс Погода УНІАН.