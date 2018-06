Десятеро людей постраждали під час виверження вулкана Етна

Серед них імовірно співробітники телерадіокомпанії BBC і туристи, повідомляє The Local.

ВУсі отримали незначні травми і перебувають у місцевих лікарнях. Кореспондент BBC Ребекка Морелль в Twitter повідомила, що всіх постраждалих евакуювали, а також відзначила хорошу роботу рятувальних служб.

Just confirmed - everyone taken off the mountain ok - rescue team guides and were here brilliant. We're heading down mountain now