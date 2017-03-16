Десятеро людей постраждали під час виверження вулкана Етна

16:30, 16 березня 2017
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У результаті виверження вулкана Етна на Сицилії постраждали десять осіб.

Ілюстрація / Reuters
Ілюстрація / Reuters

Серед них імовірно співробітники телерадіокомпанії BBC і туристи, повідомляє The Local.

На Сицилії вивергається вулкан Етна (фоторепортаж)

ВУсі отримали незначні травми і перебувають у місцевих лікарнях. Кореспондент BBC Ребекка Морелль в Twitter повідомила, що всіх постраждалих евакуювали, а також відзначила хорошу роботу рятувальних служб.

Нагадаємо, аргентинський вчений Родольфо Альварес і його гід залишилися живі після падіння в жерло діючого вулкана Масая в Нікарагуа.

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