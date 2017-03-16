В Україну йдуть приморозки, на вихідних - холодні дощі та сильний вітер

17 березня в Україні дощитиме, можливий мокрий сніг.

Дощі поливатимуть Україну / Фото УНІАН

Найближчої ночі на території нашої країни очікується 0-4 градуси тепла, а у Львівській, Івано-Франківській, Закарпатській. Волинській, Рівненській, Чернівецькій, Житомирській, Київській, Чернігівській та Сумській областях місцями 0-2 градуси морозу, пише на своїй сторінці у Facebook синоптик Наталка Діденко.

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"Вдень потепліє, якщо це можна так сказати, до +3+8 градусів. У Донецькій, Луганській областях, на Запоріжжі та в Криму до +10 градусів", - прогнозує вона.

У Києві завтра вночі близько нуля, на околицях до -2 градусів, вдень +5+8 градусів, без суттєвих опадів, з проясненнями.

"У суботу - без особливих змін, вогко, прояснення, холоднувато а ось в неділю очікується чергове погіршення погоди - дощ, мокрий сніг та посилення вітру", - йдеться у повідомленні синоптика.

Діденко прогнозує, що у понеділок-вівторок погода почне вирівнюватися, у середу-четвер, 22-23 березня, відчутно потепліє.