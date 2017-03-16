В Україну йдуть приморозки, на вихідних - холодні дощі та сильний вітер
17 березня в Україні дощитиме, можливий мокрий сніг.
Найближчої ночі на території нашої країни очікується 0-4 градуси тепла, а у Львівській, Івано-Франківській, Закарпатській. Волинській, Рівненській, Чернівецькій, Житомирській, Київській, Чернігівській та Сумській областях місцями 0-2 градуси морозу, пише на своїй сторінці у Facebook синоптик Наталка Діденко.
У Києві сьогодні пройде дощ з грозою, вдень до +9°
"Вдень потепліє, якщо це можна так сказати, до +3+8 градусів. У Донецькій, Луганській областях, на Запоріжжі та в Криму до +10 градусів", - прогнозує вона.
У Києві завтра вночі близько нуля, на околицях до -2 градусів, вдень +5+8 градусів, без суттєвих опадів, з проясненнями.
"У суботу - без особливих змін, вогко, прояснення, холоднувато а ось в неділю очікується чергове погіршення погоди - дощ, мокрий сніг та посилення вітру", - йдеться у повідомленні синоптика.
Діденко прогнозує, що у понеділок-вівторок погода почне вирівнюватися, у середу-четвер, 22-23 березня, відчутно потепліє.
Погода в Україні
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Вінниця+25°... +14°
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Дніпро+26°... +14°
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Донецьк+25°... +13°
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Житомир+26°... +14°
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Запоріжжя+25°... +14°
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Івано-Франківськ+24°... +12°
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Київ+24°... +16°
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Кіровоград+25°... +13°
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Луганськ+25°... +14°
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Луцьк+27°... +15°
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Львів+25°... +14°
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Миколаїв+25°... +15°
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Одеса+23°... +15°
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Полтава+23°... +14°
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Рівне+27°... +14°
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Сімферополь+25°... +10°
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Суми+19°... +10°
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Тернопіль+26°... +14°
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Харків+23°... +12°
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Херсон+26°... +15°
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Хмельницький+27°... +13°
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Черкаси+20°... +14°
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Чернігів+24°... +15°
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Чернівці+26°... +16°