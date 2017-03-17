Сьогодні в Україні місцями пройдуть дощі, на півдні до +11° (карта)

Згідно з даними Погода УНІАН, 17 березня в Україні місцями пройдуть дощі. На півдні до +11°.

В Україні сьогодні місцями пройдуть дощі / kyiv.depo.ua

Сьогодні В Києві без опадів, удень +8°. Вітер північний і південно-західний, до 3,5 м/с.

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У Львові 17 березня хмарно з проясненнями, вдень +9°. Вітер мінливий, слабкий.

У Луцьку сьогодні без опадів. Температура повітря +8°. Вітер мінливий, до 5.1 м/с.

У Вінниці у п'ятницю мінлива хмарність. Температура вдень +7°. Вітер мінливий, слабкий.

Одеситам на сьогодні обіцяють мінливу хмарність. Температура +11°, мінливий, до 5.2 м/с.

Прогноз на 17 березня / УНІАН

У Харкові п'ятницю без опадів, температура вдень +8°. Вітер мінливий, легкий.

У Дніпрі завтра хмарно з проясненнями. Температура +6°. Вітер західний та північно-західний, легкий.

У Сімферополі пройде дощ. Температура вдень +8°, вітер мінливий, до 3.1 м/с.

Жителям Маріуполя обіцяють невелику хмарність, температура вдень +8°. Вітер мінливий, до 1.8 м/с.

У Краматорську в п'ятницю хмарно, температура +11°, вітер південний і західний, легкий.

У Сєвєродонецьку сьогодні пройде дощ. Температура вдень +10°. Вітер мінливий, до 2.3 м/с.

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