На річках України триває весіннє водопілля

Сьогодні, 17 березня, на річках України очікуються підйоми рівнів води.

На річках України триває водопілля / УНІАН

Про це повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій (ДСНС).

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"17 березня на Верхньому Дніпрі в межах України, Прип'яті, Десні, притоках Середнього Дніпра, українській ділянці Дунаю триватиме розвиток весняного водопілля з виходом води на окремі понижені ділянки заплав та утриманням води на ній без загрози негативних наслідків", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, 17 березня в Україні місцями пройдуть дощі. На півдні до +11°.