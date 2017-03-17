Проливні дощі призвели до повеней на південному сході Іспанії

10:32, 17 березня 2017
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Сильні дощі цього тижня пройшли на південному сході Іспанії.

Повінь в Іспанії / Municipality of Alicante
Повінь в Іспанії / Municipality of Alicante

Зокрема, у місті Аліканте за добу випало понад 137 мм опадів, що становить майже половину середньорічної норми, повідомляє Floodlist.

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У місті через воду були заблоковані кілька автодоріг. За даними місцевих ЗМІ, одну людину врятували після того, як потік води поніс її машину в річку.

Як повідомила місцева влада, від повені постраждали сім районів міста.

Нагадаємо, у лютому сильні зливи викликали повені на південному узбережжі Іспанії. Тоді через негоду в популярному серед туристів місті Малага були підтоплені житлові будинки, офісні приміщення та школи.

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