Проливні дощі призвели до повеней на південному сході Іспанії

Сильні дощі цього тижня пройшли на південному сході Іспанії.

Повінь в Іспанії / Municipality of Alicante

Зокрема, у місті Аліканте за добу випало понад 137 мм опадів, що становить майже половину середньорічної норми, повідомляє Floodlist.

Читайте також Потужна повінь в Колумбії: постраждали 2 тисячі осіб

У місті через воду були заблоковані кілька автодоріг. За даними місцевих ЗМІ, одну людину врятували після того, як потік води поніс її машину в річку.

Як повідомила місцева влада, від повені постраждали сім районів міста.

Нагадаємо, у лютому сильні зливи викликали повені на південному узбережжі Іспанії. Тоді через негоду в популярному серед туристів місті Малага були підтоплені житлові будинки, офісні приміщення та школи.