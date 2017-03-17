Число жертв повені в Перу перевищило 50 осіб

11:34, 17 березня 2017
472
0

Більше 50 людей загинули в Перу в результаті однієї з найпотужніших за останні десятиліття повені.

Наслідки повені в Перу / Reuters
Наслідки повені в Перу / Reuters

За даними влади, від повені постраждали 20 з 25 регіонів країни. Понад 70 осіб отримали поранення, 11 пропали безвісти, передає "РИА Новости".

Сьогодні в Україні місцями пройдуть дощі, на півдні до +11° (карта)

Загалом постраждало або знищено майно мінімум 56 тисяч перуанців, всього стихія торкнулася близько 546 тисяч жителів.

Також волога погода призвела до спалаху захворювань.

Нагадаємо, сильні дощі цього тижня пройшли на південному сході Іспанії. Зокрема, у місті Аліканте за добу випало понад 137 мм опадів, що становить майже половину середньорічної норми.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте також
Обвалювались будинки і падали дерева: ураган в Індії забрав життя 17 осіб Обвалювались будинки і падали дерева: ураган в Індії забрав життя 17 осіб
На вихідних в Україні очікується надзвичайний рівень пожежної небезпеки На вихідних в Україні очікується надзвичайний рівень пожежної небезпеки
Виверження вулкана Кілауеа: на Гаваях проводять нову евакуацію Виверження вулкана Кілауеа: на Гаваях проводять нову евакуацію
Швейцарія постраждала від сильного дощу та граду Швейцарія постраждала від сильного дощу та граду
Можна ліпити сніговиків: Росію в перший день літа завалило снігом (фото, відео) Можна ліпити сніговиків: Росію в перший день літа завалило снігом (фото, відео)
Сьогодні по всій Україні очікується сонячна погода (карта) Сьогодні по всій Україні очікується сонячна погода (карта)
У перший день літа в Україні похолодає (відеопрогноз) У перший день літа в Україні похолодає (відеопрогноз)

Погода в Україні

Віргінія, США
+ 22 °
Хмарно, суцільна хмарність
Погода Стерлінг
93 %
748 мм
5.0 м/с
98 %
Стрічка новин