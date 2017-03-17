Число жертв повені в Перу перевищило 50 осіб
Більше 50 людей загинули в Перу в результаті однієї з найпотужніших за останні десятиліття повені.
За даними влади, від повені постраждали 20 з 25 регіонів країни. Понад 70 осіб отримали поранення, 11 пропали безвісти, передає "РИА Новости".
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Загалом постраждало або знищено майно мінімум 56 тисяч перуанців, всього стихія торкнулася близько 546 тисяч жителів.
Також волога погода призвела до спалаху захворювань.
Нагадаємо, сильні дощі цього тижня пройшли на південному сході Іспанії. Зокрема, у місті Аліканте за добу випало понад 137 мм опадів, що становить майже половину середньорічної норми.
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