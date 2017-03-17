Погода на вихідні: Україну накриють дощі, у всіх регіонах похолодає (карта)
Згідно з даними Погода УНІАН, цими вихідними в Україні пройдуть дощі і похолодає.
У столиці в суботу пройде дощ, температура повітря вночі +1°, вдень +5°. У неділю також очікуються опади, -1°...+5°.
У Львові завтра злива, вночі -1°, вдень +9°. У неділю пройде дощ, -1°...+5°.
Сьогодні в Україні місцями пройдуть дощі, на півдні до +11° (карта)
У Луцьку в суботу вночі +1°, вдень +8°, очікуються опади. У неділю вночі +3°, вдень +5°, дощ.
У Вінниці в суботу очікуються опади, температура повітря +1°...+5°. У неділю до +6°, мокрий сніг з дощем.
Одеситам на вихідних обіцяють зливи. У суботу температура вночі +4°, вдень +10°. У неділю -1°...+12°.
У Харкові в суботу хмарно з проясненнями, температура вночі +2°, вдень +9°. У неділю +1°...+5°, пройде дощ.
У Дніпрі в суботу без опадів. Температура вночі +2°, вдень +10°. У неділю мокрий сніг, температура повітря -1°...+5°.
У Сімферополі завтра ясно і без опадів, +2°...+8°. В неділю 0°...+9°, пройде дощ.
Жителям Маріуполя на суботу обіцяють дощ, температура вночі +2°, вдень +8°. У неділю також очікуються опади, температура до +6°.
У Краматорську в суботу дощ, температура вночі 0°, вдень +9°. У неділю температура до +6°, пройде дощ.
У Сєвєродонецьку завтра без опадів, температура вночі +1°, вдень +9°. У неділю +4°...+8°, пройде дощ.
Погода на курортах
У Буковелі в суботу хмарно, температура до +6°. У неділю без опадів, вночі -5°, вдень +3°.
У Моршині на Львівщині в суботу хмарно, вночі 0°, вдень +10°. У неділю пройде дощ, вночі +1°, вдень до +7°.
У Трускавці в суботу хмарно, температура до +11°. У неділю температура вдень +7°, без опадів.
У Сваляві завтра хмарно, +7°, у неділю без опадів, температура повітря -1° ...+5°.
Докладний прогноз погоди у вашому місті дізнавайтеся через сервіс Погода УНІАН.
Погода в Україні
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Вінниця+25°... +14°
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Дніпро+26°... +14°
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Донецьк+25°... +13°
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Житомир+26°... +14°
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Запоріжжя+25°... +14°
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Івано-Франківськ+24°... +12°
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Київ+24°... +16°
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Кіровоград+25°... +13°
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Луганськ+25°... +14°
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Луцьк+27°... +15°
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Львів+25°... +14°
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Миколаїв+25°... +15°
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Одеса+23°... +15°
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Полтава+23°... +14°
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Рівне+27°... +14°
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Сімферополь+25°... +10°
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Суми+19°... +10°
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Тернопіль+26°... +14°
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Харків+23°... +12°
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Херсон+26°... +15°
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Хмельницький+27°... +13°
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Черкаси+20°... +14°
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Чернігів+24°... +15°
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Чернівці+26°... +16°