Погода на вихідні: Україну накриють дощі, у всіх регіонах похолодає (карта)

Згідно з даними Погода УНІАН, цими вихідними в Україні пройдуть дощі і похолодає.

Ілюстрація / REUTERS

У столиці в суботу пройде дощ, температура повітря вночі +1°, вдень +5°. У неділю також очікуються опади, -1°...+5°.

У Львові завтра злива, вночі -1°, вдень +9°. У неділю пройде дощ, -1°...+5°.

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У Луцьку в суботу вночі +1°, вдень +8°, очікуються опади. У неділю вночі +3°, вдень +5°, дощ.

У Вінниці в суботу очікуються опади, температура повітря +1°...+5°. У неділю до +6°, мокрий сніг з дощем.

Одеситам на вихідних обіцяють зливи. У суботу температура вночі +4°, вдень +10°. У неділю -1°...+12°.

У Харкові в суботу хмарно з проясненнями, температура вночі +2°, вдень +9°. У неділю +1°...+5°, пройде дощ.

Прогноз на 18 березня / УНІАН

Прогноз на 19 березня / УНІАН

У Дніпрі в суботу без опадів. Температура вночі +2°, вдень +10°. У неділю мокрий сніг, температура повітря -1°...+5°.

У Сімферополі завтра ясно і без опадів, +2°...+8°. В неділю 0°...+9°, пройде дощ.

Жителям Маріуполя на суботу обіцяють дощ, температура вночі +2°, вдень +8°. У неділю також очікуються опади, температура до +6°.

У Краматорську в суботу дощ, температура вночі 0°, вдень +9°. У неділю температура до +6°, пройде дощ.

У Сєвєродонецьку завтра без опадів, температура вночі +1°, вдень +9°. У неділю +4°...+8°, пройде дощ.

Погода на курортах

У Буковелі в суботу хмарно, температура до +6°. У неділю без опадів, вночі -5°, вдень +3°.

У Моршині на Львівщині в суботу хмарно, вночі 0°, вдень +10°. У неділю пройде дощ, вночі +1°, вдень до +7°.

У Трускавці в суботу хмарно, температура до +11°. У неділю температура вдень +7°, без опадів.

У Сваляві завтра хмарно, +7°, у неділю без опадів, температура повітря -1° ...+5°.

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