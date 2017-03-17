На популярних українських маршрутах пройдуть дощі, на півдні температура до +12°

На автодорогах України найближчими днями пройдуть дощі, на заході в неділю температура до +12°.

На автошляхах України пройдуть дощі/ УНІАН

Згідно з прогнозом Погода УНІАН, за маршрутом Київ - Одеса сьогодні практично без опадів, температура до +10°. Завтра на цьому маршруті очікуються дощі, +5°...+10°. У неділю також очікуються опади, до +12°.

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На трасі Київ - Ужгород сьогодні хмарно з проясненнями, температура в дорозі +7°... +11°. Завтра на цьому маршруті пройдуть дощі, температура до +10°. У неділю по цьому маршруту також очікуються опади, температура в дорозі +2°...+9°.

На трасі Київ - Харків сьогодні місцями пройдуть дощі. Температура в дорозі +6°... +8°. Завтра по цьому маршруту очікуються опади, температура +5°... +9°. У неділю пройдуть зливи, до +6°.

На Маріупольському напрямку сьогодні місцями очікуються опади, температура +6°...+10°. Завтра по цьому маршруту мінлива хмарність. У неділю пройдуть дощі, до +7°.

На дорозі Київ - Чернівці сьогодні без опадів. Температура в дорозі +5°... +8°. У суботу на цьому маршруті пройде дощ. У неділю зливи, температура до +7°.

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