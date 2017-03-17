На популярних українських маршрутах пройдуть дощі, на півдні температура до +12°
На автодорогах України найближчими днями пройдуть дощі, на заході в неділю температура до +12°.
Згідно з прогнозом Погода УНІАН, за маршрутом Київ - Одеса сьогодні практично без опадів, температура до +10°. Завтра на цьому маршруті очікуються дощі, +5°...+10°. У неділю також очікуються опади, до +12°.
Погода на вихідні: Україну накриють дощі, у всіх регіонах похолодає (карта)
На трасі Київ - Ужгород сьогодні хмарно з проясненнями, температура в дорозі +7°... +11°. Завтра на цьому маршруті пройдуть дощі, температура до +10°. У неділю по цьому маршруту також очікуються опади, температура в дорозі +2°...+9°.
На трасі Київ - Харків сьогодні місцями пройдуть дощі. Температура в дорозі +6°... +8°. Завтра по цьому маршруту очікуються опади, температура +5°... +9°. У неділю пройдуть зливи, до +6°.
На Маріупольському напрямку сьогодні місцями очікуються опади, температура +6°...+10°. Завтра по цьому маршруту мінлива хмарність. У неділю пройдуть дощі, до +7°.
На дорозі Київ - Чернівці сьогодні без опадів. Температура в дорозі +5°... +8°. У суботу на цьому маршруті пройде дощ. У неділю зливи, температура до +7°.
Детальніше про погоду на популярних маршрутах України дізнавайтеся через сервіс Погода УНІАН.
Погода в Україні
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Вінниця+25°... +14°
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Дніпро+26°... +14°
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Донецьк+25°... +13°
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Житомир+26°... +14°
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Запоріжжя+25°... +14°
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Івано-Франківськ+24°... +12°
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Київ+24°... +16°
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Кіровоград+25°... +13°
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Луганськ+25°... +14°
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Луцьк+27°... +15°
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Львів+25°... +14°
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Миколаїв+25°... +15°
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Одеса+23°... +15°
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Полтава+23°... +14°
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Рівне+27°... +14°
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Сімферополь+25°... +10°
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Суми+19°... +10°
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Тернопіль+26°... +14°
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Харків+23°... +12°
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Херсон+26°... +15°
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Хмельницький+27°... +13°
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Черкаси+20°... +14°
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Чернігів+24°... +15°
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Чернівці+26°... +16°